Leuvense beiaarden trappen zomer muzikaal op gang met Leuven Bells Bart Mertens

09 juni 2020

17u10 3 Leuven Van festivals geen sprake deze zomer in Leuven maar de Leuvense beiaardiers laten wel van zich horen. Tussen 14 juni en 27 augustus spelen beiaardiers uit binnen- en buitenland concerten op vier van de vijf Leuvense beiaarden onder de noemer Leuven Bells.

De klank van de Leuvense klokkentorens hoort al jaren bij de zomerse sfeer in de stad. In tegenstelling tot de voorbije jaren zijn er geen vaste luisterplekken omwille van de coronamaatregelen maar toch zullen mensen die in de omgeving van de Leuvense beiaarden vertoeven kunnen genieten van enkele concerten de komende maanden. “Met vijf beiaarden staat Leuven aan de wereldtop op vlak van beiaardcultuur”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “Met Leuven Bells bieden we Leuvenaars en bezoekers deze zomer een gevarieerd concertprogramma aan. Goed voor fijne muzikale wandelingen in de buurt van onze beiaardtorens.”

De Vredesbeiaard in de Abdij van Park bijt in juni de spits af met een reeks van vier zondagsconcerten. Op zondag 14 juni speelt beiaardier Carl Van Eyndhoven (Mol en Tilburg) het openingsconcert. Het wordt een muzikale reis van de 16de tot de 20ste eeuw, van barok tot nummers van Louis Armstrong en John Lennon. “In deze eerste reeks Leuven Bells-concerten raad ik zeker ook het concert van beiaardier Bernard Winsemius op 28 juni aan”, zegt beiaardcurator Luc Rombouts. “Hij brengt een interessante mix van barok tot tango.”

The Bells’ Angels

In juli en augustus nemen de beiaarden in het centrum van de stad de fakkel over. Liefst vijf zondagen na elkaar kan je in de namiddag terecht in de omgeving van de Sint-Geertruikerk. Op de vier zaterdagen in augustus zijn er concerten in het Groot Begijnhof. Liefhebbers van Schubert en Beethoven worden op hun wenken bediend door Koen Van Assche, stadsbeiaardier van Antwerpen, Lier, Herentals en Turnhout. Op donderdagavond kan je tot slot vier keer muzikaal genieten in de omgeving van de Universiteitsbibliotheek met onder andere een Beethovenprogramma door The Bells’ Angels, het beiaardiersduo Luc Rombouts en Twan Bearda.

Meer info op www.leuvenbells.be.