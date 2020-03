Leuvense band Donder, Hel & Hagel hekelt hamstergedrag met nieuwe single: “Solidariteit tonen met de allerzwaksten” Bart Mertens

30 maart 2020

18u37 0 Leuven Het hamstergedrag van sommige mensen tijdens de corona-epidemie ergert veel mensen maar je kan er ook creatief mee omgaan. Dat deed de Leuvense groep Donder, Hel & Hagel door er een bijzonder dansbaar lied over te maken. De nieuwe single kreeg de toepasselijke titel ‘De coronahamster’. “Dit is een moment waarop egoïsme zou moeten wijken voor wederzijdse hulp”, zegt zanger Hans Hagel.

Donder, Hel & Hagel maakt dansmuziek voor kinderen van 7 tot 77 jaar maar staat ook bekend als een band die onrecht aan de kaak durft te stellen. De bandleden zijn niet vies van een stevige portie maatschappijkritiek en bewezen dat al door toenmalig minister Joke Schauvliege op een humoristische manier te schofferen in hun videoclip ‘Joke Is Weer Daar’. Ook de Leuvense schepen Carl Devlies (CD&V) moest het al ontgelden in de single ‘Parkveld Blijft’. Bijna exact twee jaar na de lancering van de opgemerkte videoclip ‘Joke is weer daar’ lanceerde Donder, Hel & Hagel hun eerste album ‘Lang Genoeg Beleefd Geweest’ op het Gentse platenlabel Wool-e-discs maar een lied over de corona-epidemie kon uiteraard niet uitblijven. Zopas lanceerden de Leuvenaars een nieuwe single met de veelzeggende titel ‘De coronahamster’.

Het is mooi om te zien hoe mensen in deze periode elkaar belangeloos te hulp snellen. Jammer genoeg is er ook de ‘coronahamster’ Zanger Hans Hagel

“De nieuwe single is een ludieke aanklacht tegen het hamstergedrag dat de afgelopen weken de media haalde”, vertelt zanger Hans Hagel. “Onze premier moest zelfs een bezoek aan een distributiecentrum van Colruyt brengen om op het nieuws te kunnen verkondigen dat er wel degelijk nog voldoende voorraden zijn in ons land. Het mocht niet baten. De Belg hamsterde verder… Voor ons is deze pandemie juist een moment om solidariteit te tonen met de allerzwaksten. Het is een moment waarop egoïsme en repressie zouden moeten wijken voor een houding van wederzijdse hulp. Het is mooi om te zien hoe mensen in deze periode elkaar belangeloos te hulp snellen. Jammer genoeg is er ook de ‘coronahamster’. De lege rekken die hij achterlaat, zorgen niet enkel voor frustratie bij zorgverleners na een lange werkdag maar treffen ook al de mensen met een beperkt budget.”

Anarchisme

Hoewel ‘De coronahamster” een ludiek nummer is, begeleid door een –hoe kan het ook anders in deze tijden– thuis geproduceerde videoclip is het de heren van Donder, Hel & Hagel duidelijk ernst. De Leuvense wereldverbeteraars zijn ontegensprekelijk geïnspireerd door anarchisme. “We brengen een boodschap van strijd en anti-kapitalisme met een knipoog”, besluiten de heren van Donder, Hel & Hagel. De single is beschikbaar op alle grote streaming-platformen zoals Spotify en Deezer. Downloaden kan onder meer via iTunes en Bandcamp. De videoclip kan je vinden op het YouTube-kanaal Underground Departement dat zich richt op de Leuvense ondergrondse muziekscène. Klik hier om de clip te bekijken