Leuvense band die Joke Schauvliege (CD&V) schoffeerde in clip brengt album uit. “Lang genoeg beleefd geweest!”, klinkt het Bart Mertens

29 augustus 2019

13u00 0 Leuven De Leuvense band Donder, Hel & Hagel schoffeerde zonder blozen toenmalig minister Joke Schauvliege (CD&V) in een videoclip en gaat verder op de ingeslagen weg. De new wavers stellen op 5 oktober hun eerste album voor in concertzaal Het Depot. “Het album ‘Lang Genoeg Beleefd Geweest’ is dansbaar en levert terechte maatschappijkritiek maar met een vleugje humor en meezingbare refreinen”, aldus de bandleden.

Bijna exact twee jaar na de lancering van de opgemerkte videoclip ‘Joke is weer daar’ met toenmalig minister Joke Schauvliege (CD&V) in een bedenkelijke hoofdrol laat de Leuvense band Donder, Hel & Hagel opnieuw van zich horen. Met hun eerste album ‘Lang Genoeg Beleefd Geweest’ dat verschijnt op het Gentse platenlabel Wool-e-discs dat en wordt voorgesteld op 5 oktober in de foyer van Het Depot in Leuven verweven de muzikanten hun welbekende maatschappijkritische visie in Nederlandstalige songs met een vleugje humor.

De eerste single ‘Duister in Het Licht’ uit het album ‘Lang genoeg beleefd geweest’

“Verwacht beukende new wave met nineties beats, betoverende synthesizers en een rebelse attitude”, aldus de bandleden die jarenlang ervaring opbouwden bij onder meer de Leuvense metalpunkband Ulrikes Dream, The Usual Suspects, Cop on Fire en Chrysopa Occulta. “Het album ‘Lang Genoeg Beleefd Gewees’” is dansbaar en levert terechte maatschappijkritiek maar met een vleugje humor en meezingbare refreinen. Eigenlijk is ‘Lang Genoeg Beleefd Geweest’ de ideale soundtrack voor al die zeeschuimers, bandieten en knolraapgezichten die het establishment al eens graag stokken in de wielen steken.”

Wat dat laatste betreft hoeft niemand de Leuvense band nog iets te leren. In 2017 opende Donder, Hel & Hagel het Breaking Barriers-festival in Het Depot in Leuven. Het was één van de eerste optredens van de new wave band uit Leuven. Met de videoclip ‘Joke Is Weer Daar’ hadden ze toen net minister Joke Schauvliege (CD&V) geschoffeerd en later zou ook de Leuvense schepen Carl Devlies (CD&V) met de single ‘Parkveld Blijft’ het moeten ontgelden.

DJ Malcolm Nix

Niet alleen voor Donder, Hel & Hagel wordt 5 oktober een bijzondere dag want ook de Leuvense elektronica-wizard Black Vortex Engine stelt een nieuwe release voor. De drummer van tal van Leuvense punkbands warmt de zaal op voor Donder, Hel & Hagel. Na de optredens draait de Leuvense DJ Malcolm Nix minder evidente maar daarom niet minder essentiële plaatjes om het feest af te sluiten. Meer info: www.hetdepot.be en donderhelenhagel.blogspot.com