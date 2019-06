Leuvens wielerfenomeen Staf Wuyckens (95) overleden KAR

02 juni 2019

18u28 0 Leuven Wielerfenomeen Staf Wuyckens uit Kessel-Lo is vrijdag op 95-jarige leeftijd in zijn slaap overleden.

Geboren Lindenaar Staf Wuyckens begon in 1941 te koersen. In zijn tweede seizoen won Staf niet minder dan 35 wedstrijden bij de junioren. Ook in 1943 behoorde hij tot de drie meest succesvolle jeugdrenners uit de streek. Hij won als eerstejaars prof nog de voorloper van de huidige Grote Prijs Jef Scherens. Daarnaast schreef hij in 1950 nog zeven koersen op zijn naam.

Wuyckens geraakte in een sukkelstraatje toen hij na een spectaculaire val in een beek kinkhoest opliep. Het duurde meer dan twee jaar vooraleer hij opnieuw de oude was. Na zijn carrière werd Wuyckens nog twee keer nationaal kampioen bij de snelheidsbrommers en was hij drie keer de beste van het land bij de crossbrommers.

Honda-garage

Wuyckens was in de ruime omgeving ook bekend als Honda-garagehouder in Kessel-Lo. Na zijn pensioen sleutelde hij nog graag aan fietsen en reed hij makkelijk nog duizenden kilometers per jaar op de fiets. “Hard gewerkt, zijn heel leven lang. Koppig, want dat zit in de familie, maar ook met de nodige barstjes die een emotionele man schuilhielden met een hart van goud. Hij zal gemist geworden. Maar hij is nu samen met zijn vrouw en zijn zoon”, reageert zijn kleindochter Kim.

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in intieme kring laat de familie weten.