Leuvens viersterrenhotel The Fourth sluit deuren tijdens drukste maanden voor... komst van sultan uit Oman EDLL

06 december 2019

09u52 4 Leuven Het Leuvens viersterrenhotel The Fourth sluit haar deuren tot en met eind januari, maar dat doet ze niet zomaar. Het hotel op de Oude Markt ontvangt sultan Qaboos uit Oman en annuleert daarom alle boekingen. Dat schrijft De Tijd.

Donderdag stond er op een groot bord voor hotel The Fourth ‘closed’ te lezen. Het prestigieuze hotel sluit de komende twee maanden de deuren. En dat uitgerekend in de drukke eindejaarsperiode. Alle boekingen werden tijdelijk geannuleerd. Het hotel heeft voorlopig nog niet gereageerd over waarom ze dat doen. Maar De Tijd vernam uit bronnen dat sultan Qaboos bin Said al Said (79) uit Oman naar Leuven komt. De sultan zou onder het mes moeten in het UZ Leuven. Niet zo verwonderlijk, want het UZ Leuven heeft een uitstekende reputatie in het buitenland. Meer details zijn er voorlopig niet, maar het is al langer geweten dat het niet goed gaat met de gezondheid van de sultan.

Samen met zijn gevolg zou hij daarom heel het hotel hebben afgehuurd tot eind januari. Tot dan is er alleszins geen enkele kamer meer vrij in het viersterrenhotel, met restaurant Tafelrond van chef Kwinten De Paepe. De enkele honderden gasten die een reservatie hadden lopen in het hotel mogen dus niet meer komen. Ze zullen een ander verblijf elders in de stad moeten zoeken. Het viersterrenrestaurant is eigendom van ondernemer Jan Callewaert, onder meer bekend als oprichter van het Leuvens technologiebedrijf Option (nu Crescent). De investeerder wou nog geen commentaar kwijt over de komst van de sultan.