Leuvens technologiebedrijf Bringme ziet omzet verdubbelen door onzekerheid rond coronavirus: “Bedrijven willen onnodig fysiek contact op de werkvloer vermijden” EDLL

03 maart 2020

19u07 0 Leuven Het Leuvens technologiebedrijf Bringme heeft sinds de uitbraak van het coronavirus het aantal aanvragen zien verdubbelen. Het bedrijf op de Bondgenotenlaan is gespecialiseerd in de automatisering van leveringen en bezoekersregistraties via een digitale receptionist in de inkomruimte.

Aangezien de receptieruimtes of inkomhallen van bedrijven meestal publieke plaatsen zijn, is het risico op verspreiding van virussen daar het grootst. Daarom kloppen bedrijven dezer dagen veel vaker aan bij Bringme. Het Leuvens technologiebedrijf is gespecialiseerd in de automatisering van pakket- en bezoekersbeheer bij bedrijven. Via een virtuele receptie, die bestaat uit touchscreens en slimme boxen, beperken ze menselijke interactie tot een minimum. Andere bedrijven zoeken sinds de uitbraak van het coronavirus dus ook meer en meer structurele oplossingen om hun receptieruimtes te vrijwaren van bacteriën en virussen.

Verminderd menselijk contact

De Wereldgezondheidsorganisatie riep op 27 februari bedrijven wereldwijd op om maatregelen te nemen tegen het coronavirus. Thuiswerken en het desinfecteren van de werkplek zijn mogelijke tijdelijke oplossingen, maar bedrijven denken steeds meer na over wat ze structureel kunnen veranderen om menselijke interactie in tijden van epidemieën te verminderen. “Een verminderd menselijk contact bij het ontvangen van personen en pakjes is in de huidige internationale economie cruciaal. Die oplossing is niet enkel tijdens epidemieën relevant, maar verbetert het hele jaar door de veiligheid en efficiëntie in de receptieruimte”, stelt Jo Vandebergh, CEO van Bringme.

Kwetsbaarste plek

De kwetsbaarste plek van bedrijven is het onthaal waar bezoekers, leveranciers en koeriers in contact komen met medewerkers van het bedrijf. “Veel menselijke interactie brengt grotere risico’s voor de overdracht van een virus met zich mee. We zien dat bedrijven zich in tijden van het coronavirus daar nu ernstige zorgen om maken. We kregen al dubbel zoveel aanvragen sinds de uitbraak van het virus in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien”, zegt de CEO. “De aanvragen die binnenlopen, zijn gericht op twee luiken. Enerzijds willen bedrijven onnodig fysiek contact vermijden door slimme toepassingen en anderzijds willen ze betere informatie bieden aan de bezoekers over hun preventiemaatregelen”, aldus Vandebergh.

Het Leuvens bedrijf zorgt er met zijn ‘Bringme Box’ voor dat bedrijven pakjes kunnen ontvangen, zonder menselijk contact. Die boxen hebben een antibacteriële toplaag. “Ik vergelijk het met een spijkerbed dat bacteriën aantrekt, doorprikt en op die manier ze voor 99% doodt. Het wordt alsmaar populairder, mede door het feit dat bedrijven door onze virtuele receptie ook nog veel geld besparen”, aldus Vandebergh.

Daarnaast zorgt Bringme er ook voor dat bezoekers zichzelf kunnen aanmelden bij een bedrijf, zonder tussenkomst van een receptionist. “We mogen niet pessimistisch zijn, maar één zieke werknemer zou het werk in een bedrijf helemaal kunnen stilleggen. Dat zagen we gebeuren bij Unilever in Italië, maar kan ook hier bij ons. Stel dat er een werknemer bij een start-up besmet zou raken, kan dat een enorme impact hebben. Ook bij ons eigen bedrijf hebben we inmiddels een corona preventieplan voor medewerkers en bezoekers geïmplementeerd”, besluit Vandebergh.