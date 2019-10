Leuvens team wint World Solar Challenge in Australië: 3.020 kilometer met gemiddelde van 86 per uur IB

17 oktober 2019

05u53

Bron: Belga 22 Leuven Het Agoria Solar Team, bestaande uit studenten van de KU Leuven, heeft de Bridgestone World Solar Challenge in Australië gewonnen. Het team kwam donderdagnamiddag lokale tijd tijdens de vijfde dag van de race als eerste over de finishlijn in de stad Adelaide.

"We staan hier met het hele team aan de finishlijn te vieren", vertelt Lynn De Haes van het Agoria Solar Team. "Het is de eerste keer dat we wereldkampioen zijn. We moeten nog even bekomen, maar vanavond zullen we een feestje bouwen in het Belgisch biercafé in Adelaide."

Gisteren stond het Vattenfal Solar Team uit Delft nog aan de leiding, maar het team moest vandaag opgeven nadat hun wagen om een nog onbekende reden in brand schoot. De bestuurder van de wagen bleef ongedeerd. Op foto’s die het team via sociale media verspreidde is een felle brand te zien. Van de auto is niets meer over. Tijdens de wedstrijd was een nek-aan-nekrace tussen het Leuvense en Delftse team.