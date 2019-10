Leuvens team pakt op slotdag eerste plaats over van Nederlandse concurrent en wint World Solar Challenge in Australië IB/Bart Mertens

17 oktober 2019

14u08 154 Leuven Het Agoria Solar Team van de KU Leuven heeft de Bridgestone World Solar Challenge in Australië gewonnen. Zo’n 250 kilometer voor de eindstreep nam de BluePoint de eerste plaats over van het Nederlandse team uit Delft. “Ongelofelijk gevoel aan de finish”, aldus de studenten van de KU Leuven.

De Bridgestone World Solar Challenge is een race voor zonnewagens van het noordelijke Darwin in Australië tot het zuidelijke Adelaide, over een afstand van 3.021 kilometer met 46 teams uit 23 verschillende landen. De race ging van start op 13 oktober en werd al snel een nek-aan-nekrace tussen het Leuvense Agoria Solar Team en het Vattenfal Solar Team uit Delft. Woensdag stonden de Nederlanders nog aan de leiding maar de Belgen hadden er vertrouwen in dat ze hun Nederlandse concurrenten op de laatste racedag nog konden kloppen. Het team van de KU Leuven -met racepiloot Bert Longin in de rangen- nam ongeveer 250 kilometer voor de finish de eerste plaats in. Die stonden ze niet meer af en daarmee is na acht deelnames de eerste zege een feit voor het Agoria Solar Team.

“We staan hier met het hele team aan de finishlijn te vieren”, vertelt Lynn De Haes van het Agoria Solar Team. "Het is de eerste keer dat we wereldkampioen worden en we moeten nog even bekomen maar vanavond zullen we een feestje bouwen in het Belgisch biercafé in Adelaide."

Ook teamleider Willem-Jan Claes is vol vreugde over de overwinning. “Het is echt een ongelooflijk gevoel om hier nu te staan aan de finishlijn…als wereldkampioen! Gisteren werd al duidelijk dat het een nek-aan-nek race zou worden. Tijdens de voorlaatste racedag konden we dankzij een slimme racestrategie een tijdsverschil van 43 minuten zo goed als wegwerken. Met slechts 2 minuten en 27 seconden achterstand begonnen we aan de laatste racedag. Het team nam ongeveer 250 kilometer voor de finish de eerste plaats in. We hebben deze keer gefocust op de betrouwbaarheid en afwerking van de wagen en dat loonde in deze race. Het team heeft vijftien maanden lang gewerkt aan de BluePoint. Deze overwinning is de mooiste beloning voor al het geleverde werk.”

Het werd voor het team ook snel duidelijk dat het een challenge was en geen race want zelfs enkele ervaren teams haalden de finish niet. “Twee van de teams uit de ‘challenger klasse’ vlogen eerder in de race van de baan door een grote windvlaag. En deze ochtend is de voormalige wereldkampioen moeten stoppen door een brand in de wagen”, klinkt het bij het team dat ook geregeld met moeilijke weersomstandigheden werd geconfronteerd.

In deze editie van de Solar Challenge was het opmerkelijk hoe lang de topteams in elkaars buurt bleven rijden. “De voorbije jaren was de afstand tussen de teams na de tweede racedag al erg groot. Dat het WK zo spannend was, ligt aan het feit dat de deelnemende zonnewagens zeer sterk op elkaar lijken. Ook de strategie van de teams was gelijkaardig. Daardoor moesten de teams hun wagen tot de limiet drijven. Enkele teams gingen ook over deze limiet, met zware gevolgen. Door de vele testkilometers met de BluePoint wisten wij exact waar de limiet lag en konden we als eerste de finishlijn bereiken. Fantastisch gevoel!”