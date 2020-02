Leuvens stadsbestuur bezoekt zusterstad ’s-Hertogenbosch: “Een 758 jaar oude vriendschap” Bart Mertens

13 februari 2020

18u30 0 Leuven Het Leuvense schepencollege heeft een bezoek gebracht aan zusterstad ’s-Hertogenbosch in Nederland. “Leuven en ‘s-Hertogenbosch delen al sinds 1262 een rijke geschiedenis en we hebben vandaag ook nog steeds veel raakvlakken”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

’s-Hertogenbosch is de oudste zusterstad van Leuven. In 1262 beloofden beide steden plechtig om geen onderlinge twisten uit te lokken en een duurzame vrede na te streven. In 1984 werd die belofte bezegeld met een officieel vriendschapsverdrag. Om die vriendschap te versterken, bracht het nieuwe stadsbestuur zopas een bezoek aan de Nederlandse stad. “Het bezoek van het Leuvense schepencollege heeft niet enkel de banden tussen beide zustersteden versterkt maar gaf ook de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen rond stedelijk beleid en organisatie”, zegt schepen Dirk Vansina, bevoegd voor Verzusteringen.

De gemeente ´s-Hertogenbosch heeft zoals de stad Leuven een rijk patrimonium met erfgoedwaarde. In de Leuvense zusterstad is er een centraal aanspreekpunt op voor herbestemming van monumenten en de Leuvense delegatie was erg geïnteresseerd in dit werkmodel. Ook een bezoek aan de Gruyterfabriek -een creatieve en innovatieve hub- leverde inspiratie op. “Na de sluiting van die fabriek vestigden er zich kunstenaars en andere creatievelingen. Ondertussen vonden 195 innovatieve ondernemers en kunstenaars er onderdak. Daarnaast bezochten we ook PlantLab dat samenwerkt met onder meer de KU Leuven. PlantLab ontwikkelde een technologie om groente en fruit op een heel klein oppervlak te produceren”, laat de Leuvense delegatie nog optekenen. Nog dit: Leuven heeft in totaal zes zustersteden waaronder Rennes in Frankrijk, Lüdenscheid in Duitsland, Krakau in Polen, ’s-Hertogenbosch in Nederland, Cristian in Roemenië en Ottignies-Louvain-La-Neuve in eigen land.

