Leuvens schepencollege leert bridge in nieuwe lokalen van BC Pieterman Bart Mertens

12 oktober 2020

21u58 0 Leuven Enkele schepenen van het Leuvense stadsbestuur waagden zich zopas aan een spelletje bridge. Rechtstreekse aanleiding is de verhuizing van bridgeclub BC Pieterman naar de Brusselsestraat in het pand waar vroeger begrafenisondernemer Tossyn was gevestigd.

Brusselsestraat 61. Dat is het nieuwe adres van de Leuvense bridgeclub BC Pieterman. De Leuvense schepenen kregen een uitnodiging om de nieuwe locatie te bezoeken en enkelen onder hen gingen gretig op de uitnodiging in om het bekende kaartspel te leren kennen. Toekomstige kampioenen in de maak bleken ze niet te zijn maar Patrick Herroelen was toch blij met het bezoek van het schepencollege. “ Oudere Leuvenaars herkennen ongetwijfeld ons nieuwe adres want vroeger was begrafenisondernemer Tossyn er gevestigd”, aldus Patrick Herroelen. “Na een gedwongen stop van zes maanden zijn de leden enthousiast om in coronaveilige omstandigheden opnieuw te kunnen spelen. Toch wachten veel bridgespelers nog een beetje af omdat het nog steeds niet veilig genoeg vinden om in lokaal te spelen. We draaien uiteraard nog niet op volle toeren want we gingen van zeven clubmomenten naar twee per week. De competitie is ook stilgelegd omwille van het coronavirus. Voor alle teams die wel willen spelen is een alternatief uitgewerkt. Ook daarin treedt BC Pieterman naar voor want wij organiseren dat alternatief voor Vlaams-Brabant. BC Pieterman is met meer dan 200 leden na bridgeclub Riviera uit Antwerpen trouwens de tweede grootste bridgeclub van Vlaanderen. 2020 had een feestjaar moeten zijn want BC Pieterman bestaat 40 jaar. Covid-19 besliste er echter anders over…We hebben van de voorbije maanden dan maar gebruik gemaakt om te verhuizen naar de Brusselsestraat.” Wie meer informatie wil over bridge kan surfen naar de website van BC Pieterman.