Leuvens restaurant EssenCiel haalt eerste Michelin-ster binnen Erik De Troyer / Esther De Leebeeck

18 november 2019

18u06 2 Leuven Leuven heeft er een Michelin-ster bij. EssenCiel, het restaurant van chef-kok Niels Brants (29), viel in de prijzen bij de uitreiking van de Michelin-sterren in Gent.

Restaurant EssenCiel in de Naamsestraat in Leuven mag zich voortaan een Michelin-restaurant noemen. EssenCiel is een creatie van Niels Brants (29) en vriendin Romina Charels. Zij mogen vanaf vandaag pronken met hun eerste Michelin-ster. Niels Brants is een slimme chef die de kunst van het weglaten beheerst. Zijn originele ingevingen en oog voor groenten zorgen voor veel voldoening. De Leuvense chef-kok reageert verrast: “Ik weet niet goed wat er allemaal gebeurt. Ik ga niet goed slapen vanavond”, zegt hij compleet overdonderd in een eerste reactie.

De jonge chef was twee jaar lang de sous-chef bij het tweesterrenrestaurant Nuance in Duffel. Ook zijn vriendin Romina werkte daar alvorens ze hun eigen restaurant openden in Leuven. EssenCiel is al enige tijd een vaste waarde bij Jong Keukengeweld en daarmee behoort chef Niels tot een van de grootste ‘young potentials’ van de creatieve gastronomie. Het Leuvens restaurant tekent ook al meerdere jaren present op Hapje Tapje. Naast een eerste ster behoudt EssenCiel ook zijn hoge score van 15/20 in de nieuwe Gault&Millau-gids.

De Leuvense nieuwkomer van vorig jaar, restaurant EED, behoudt zijn Michelin-ster. Ook restaurants Couvert Couvert en Arenberg in Heverlee behouden hun ster in de nieuwe Michelin-gids.