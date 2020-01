Leuvens parket verspreidt opsporingsbericht in meer dan 10 jaar oude verdwijningszaak SVM

Bron: Belga 0 Leuven Het Leuvense parket heeft een opsporingsbericht laten verspreiden naar Marcel Lavalette, een 41-jarige Fransman die in 2006 spoorloos verdween. In de periode van zijn verdwijning verbleef de man in Tienen en het gerecht is nu op zoek naar mensen die contact met hem hadden of weten waar hij destijds verbleef. Opvallend genoeg vond een tweetal weken geleden in Tienen ook een huiszoeking plaats in een onderzoek naar een mogelijke oude moord, maar het is onduidelijk of er een link is tussen beide feiten. Het Leuvense parket geeft daarover voorlopig geen commentaar.

Volgens het opsporingsbericht zijn de speurders voornamelijk op zoek naar mensen die Marcel Lavalette gekend hebben. Wie informatie heeft, kan contact opnemen via het gratis telefoonnummer 0800/30300 of via het tipformulier op de website van de federale politie. "De politie vraagt aan iedereen die contact had met Marcel of die weet waar hij destijds verbleef in Tienen om contact op te nemen met de speurders", klinkt het.

"Het opsporingsbericht wordt nu verspreid omdat dit het geschikte moment wordt geacht", zegt parketwoordvoerster Julie Plevoets. "Over de reden waarom dit moment als geschikt wordt beschouwd, kan ik geen details vrijgeven."

Huiszoeking

Op 18 december werd in de Donysstraat in Tienen nog een grootschalige huiszoeking gehouden. Het Leuvense parket deelde toen mee dat er in de betrokken woning een tiental jaar geleden mogelijk een moord had plaatsgevonden. "De speurders gaan na of de info waarover men beschikt al dan niet klopt en of er nog restanten of sporen van het misdrijf aan te treffen zijn", klonk het toen.

Over de resultaten van die huiszoeking raakte niets bekend. Of er een link is met de verdwijning van Marcel Lavalette blijft voorlopig ook onduidelijk. "Ik kan dat niet bevestigen of ontkennen, ik kan er geen enkele commentaar over kwijt", aldus parketwoordvoerster Plevoets.