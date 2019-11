Leuvens parket is de fratsen van Walter ‘Pico Coppens’ Michiels beu: 3 jaar cel gevorderd Kim Aerts

06 november 2019

12u40 114 Leuven Het Openbaar Ministerie wil Walter ‘Pico Coppens’ Michiels (56), de gewezen acteur van F.C. De Kampioenen, zo snel mogelijk achter slot en grendel. Het vorderde drie jaar cel voor al zijn fratsen samen. Vanaf 3 jaar gevangenis kan de onmiddellijke aanhouding worden bevolen.

De rechter stelde vorig jaar in september een psychiater aan om Michiels te laten onderzoeken met het oog op internering. Maar Michiels bood zich nooit aan bij die psychiater bleek woensdag op zitting. Hij heeft nog wel contact met zijn advocaat, maar daar gaat het slechts om eenrichtingsverkeer. “Het is heel moeilijk om hem te vinden. Als hij mij toch belt, doet hij dat met een anoniem nummer”, legde de advocaat uit aan de rechter. De rechtbank talmde niet verder en beval geen nieuw psychiatrisch onderzoek. De procureur vorderde meteen drie jaar cel voor onder meer enkele diefstallen, drugsbezit en onrechtmatig verblijf.

Nummerplaten gestolen

Samen met een kompaan stal Michiels in Leuven acht nummerplaten in de Vital Decosterstraat, drie terrastafels aan De Hoorn, een paraplu van een apotheek en een gsm in fakbar Recup in de Tiensestraat. Daarnaast zou hij ook nog iemand met de dood bedreigd hebben. Op 3 april vorig jaar maakte Michiels amok aan de faculteit Psychologie. “Hij valt er mensen lastig en blijkt een joint aan het rollen. Hij wordt zeer agressief en hij kan amper op zijn benen staan. Hij wordt zeer agressief tegenover het veiligheidspersoneel en is bovendien in het bezit van een hoeveelheid cannabis en een flesje Chimay”, omschreef de procureur het tafereel. Een koppel uit Holsbeek legde op 13 november 2018 klacht neer tegen Michiels. Ongevraagd was hij in een stacaravan komen wonen die zich bevond in een bos. Het had heel wat voeten in de aarde om hem daar buiten te werken.

Vrederechter

Het koppel moest langs de vrederechter passeren om Michiels te laten uitzetten in december vorig jaar. Tijdens de zitting stelden zij zich burgerlijke partij voor 1 euro provisioneel.

“We zijn nog niet aan het einde van ons Latijn met hem”, ging de procureur verder. “Hij zal zich hier binnenkort nog moeten verantwoorden voor openbare zedenschennis. Met enkel een psychiatrisch onderzoek van 2013 wordt het moeilijk om hem te interneren. Het enige wat we nu kunnen doen is een strenge gevangenisstraf vorderen om hem via het gevangeniswezen aan een onderzoek te kunnen onderwerpen. Zijn gedrag leidt niet alleen tot overlast maar ook tot strafbare inbreuken”, aldus de procureur.

Ze vorderde 3 jaar cel en een geldboete van 1.600 euro voor alle feiten samen. Volgens zijn advocaat hoeft het allemaal zover niet te komen. “Er is geen enkele deskundige die zegt dat hij moet geïnterneerd worden. Laten we die celstraf als een stok achter de deur houden en hem voorwaarden opleggen rond zijn drank- en cannabisgebruik. Als je dat wegneemt, is er niets aan de hand”, aldus de verdediging. Die betwistte verder de diefstal van de paraplu, de gsm en het onrechtmatig verblijf in de caravan. Vonnis op 4 december.