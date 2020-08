Leuvens monument In Het Woud helemaal vernieuwd: “Slaapmode en huishoudlinnen kunnen best hip zijn” Bart Mertens

01 augustus 2020

18u00 0 Leuven Voor de bekende Leuvense winkel In Het Woud was de eerste dag van de soldenperiode een bijzonder moment. De zaak met een geschiedenis die ver terug gaat in de vorige eeuw is helemaal vernieuwd en toonde zich vandaag voor het eerst aan de klanten. “Hip, hedendaags en toch helemaal In Het Woud”, zeggen uitbaters Natalie Van Orshoven en Frederik Lamotte.

In Het Woud…In Leuven is het een naam die bij velen een stevige bel doet rinkelen en dat is niet onlogisch aangezien de winkel een lange geschiedenis heeft in de stad. Oorspronkelijk was In Het Woud gevestigd op de Grote Markt maar in de jaren ’90 verhuisde de speciaalzaak in slaapmode en huishoudlinnen naar de Brusselsestraat. In Het Woud is ondertussen al toe aan de derde generatie en mag zich tot de gevestigde waarden van de Leuvense middenstand rekenen. Uitbaters Natalie Van Orshoven en Frederik Lamotte zijn uiteraard bijzonder fier op het mooie verleden van In Het Woud maar vandaag begonnen ze aan een nieuw hoofdstuk met een compleet vernieuwde winkel. “Hip, hedendaags en helemaal In Het Woud”, vertelt Natalie Van Orshoven. “Een groot openingsfeest is helaas niet mogelijk door de coronamaatregelen maar het blijft toch spannend om een vernieuwde zaak te openen. Als derde generatie weten we zeer goed dat een fysieke winkel steeds moet innoveren, vernieuwen en verjongen om er helemaal bij te horen. Ik denk dat we geslaagd zijn in ons opzet en de eerste goede reacties van de klanten deden deugd.”

Webshop

Ondanks de investeringen in de vernieuwde winkel beseffen de uitbaters van In Het Woud ook dat online verkoop anno 2020 van groot belang is. “Digitalisering is uitermate belangrijk”, zegt Frederik Lamotte. “Wij sprongen vijf jaar geleden al op de digitale trein met een eigen webshop. Het is een aanvulling op de verkoop in onze winkel. Tijdens de lockdown konden onze klanten lokaal blijven shoppen en dat hebben ze dan ook gedaan. We blijven inzetten op de combinatie tussen een fysieke winkel en een webshop. Onze fysieke ruimte is een beetje kleiner geworden maar de zaak lijkt groter door de nieuwe inrichting die onze kwaliteitsproducten beter in de verf zet. Het aanbod is overigens hetzelfde gebleven en dankzij ons nieuwe concept hadden we zelfs op de eerste dag al klanten die ontdekten dat slaapmode en huishoudlinnen best wel hip kunnen zijn.”