Leuvens kankeronderzoeker Johan Swinnen (53) is weer aan het lopen: “Naar onbekende bestemming voor zoveel mogelijk beeldjes!” Bart Mertens

29 augustus 2019

18u14 0 Leuven De Leuvense kankeronderzoeker Johan Swinnen is vanmorgen begonnen aan een nieuwe looptocht ten voordele van het onderzoek naar de ziekte die zijn eigen zoon trof in 2011. Johan vertrok in alle stilte en dat is niet zonder reden. “Ook kanker kondigt zich niet aan. Ik weet net zoals kankerpatiënten ook niet wanneer mijn tocht zal eindigen want ik blijf lopen zolang de mensen beeldjes kopen”, aldus de professor.

Beeldje bij beeldje… Met die actie wil de Leuvense professor Johan Swinnen opnieuw een bijdrage leveren aan het onderzoek naar kanker. Met dit project wil Johan het Leuvens kankerinstituut, Kom op tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker steunen. De bekende kankeronderzoeker is na zijn opgemerkte looptocht naar Santiago de Compostela in 2017 niet aan zijn proefstuk toe maar deze keer vertrok Johan Swinnen niet met een mediacircus om zich heen. Integendeel, de Leuvense onderzoeker vertrok in alle stilte naar een onbekende bestemming. En daar heeft hij een goede reden voor…

Kanker kondigt zich ook niet aan. Daarom ben ik in alle stilte vertrokken voor een nieuwe looptocht Johan Swinnen

“Ook kanker kondigt zich niet aan”, aldus professor Johan Swinnen. “Daarom ben ik heel bewust in stilte vertrokken en werd de actie pas na mijn vertrek bekend gemaakt. Ik weet ook niet waar mijn pad mij zal brengen, en ook dat is voor mensen die getroffen worden door kanker niet anders. Een tipje van de sluier? Wellicht kom ik wel in het buitenland terecht maar ik weet echt niet wanneer ik terug zal keren. Dat zal van de respons van de mensen op het thuisfront afhangen. Ze kunnen kleine beeldjes uit klei kopen en dat beeldje opdragen aan iemand. Op die manier symboliseren we de verbondenheid tussen mensen, in het bijzonder tussen kankerpatiënten en zij die om hen geven. Zolang de mensen beeldjes kopen, blijf ik lopen, al moet ik op 25 september ten laatste wel terug zijn in Leuven want dan begint het academiejaar aan de universiteit.”

Symbool van verbondenheid

Alle opgedragen beeldjes worden met de armpjes tegen elkaar samengezet in een etalage in Leuven, meer concreet op de Bondgenotenlaan 81 waar voorheen Huis Delsart was gevestigd. “Zo ontstaat één groot symbool van verbondenheid. Na de tocht worden de beeldjes bezorgd aan de mensen voor wie ze bestemd zijn. Tijdens mijn tocht zal ik ook een aantal projecten in de kijker zetten die het kankeronderzoek of de levenskwaliteit van patiënten bevorderen”, aldus Johan Swinnen.

De Leuvense professor wil net zoals in 2017 elke dag 70 tot 100 kilometer lopen. In 2017 lukte dat wonderwel maar professor Johan Swinnen had dan ook de beste motivatie die een vader zich kan voorstellen. In 2011 werd zijn zoon Pieter getroffen door een hersentumor en Swinnen beloofde om naar Compostela te lopen als zijn zoon zou genezen. In de zomer van 2017 maakte hij die belofte waar met meer dan 850 brieven van en voor kankerpatiënten in zijn rugzak. Uiteindelijk liep Johan Swinnen 2.400 km in 33 dagen.

Hoeveel kilometer de Leuvense professor de komende maand zal afleggen, moet nog blijken maar laat bij deze duidelijk zijn dat Johan Swinnen niet kijkt op een kilometer meer of minder, op voorwaarde dat u niet kijkt op een beeldje meer of minder. Meer info: www.beeldjebijbeeldje.be en www.facebook.com/beeldjebijbeeldje.