Leuvens Jazzcentrum La Conserve stopt met concerten organiseren: “zonder extra financiële steun lukt het niet meer” EDLL/KAR

31 augustus 2019

15u03 0 Leuven Het Jazzcentrum La Conserve aan de Leuvense Vaartkom gaat na drie jaar geen concerten meer organiseren. Leuvenaars konden wekelijks genieten van een muzikale jazzavond, maar daar komt voorlopig een einde aan. Voor uitbaters Willy en Mireille werd het zonder extra financiële middelen te moeilijk.

Het Leuvens jazzcentrum La Conserve stopt met haar eigen programmatie. Drie jaar geleden maakten Willy Obermüller (62), Mireille Robbe (56) en zoon Cyriel Obermüller (25) hun droom waar en openden samen hun eigen Jazzcentrum in Leuven. “We organiseerden vier keer per maand concerten en die waren steeds van hoge kwaliteit. Het draaide echt om de luisterervaring”, aldus uitbaatster Mireille. Financieel werd het echter te zwaar om alle kosten zelf te dragen. “Als we aan iets beginnen, bijten we ons erin vast. We hebben alle drie heel wat geïnvesteerd en de muzikanten steeds goed betaald. Zij moesten niet de dupe zijn als er een keer minder volk was. Maar zonder extra financiële steun lukt het niet meer”, zegt kunstenares Mireille. “We kunnen het risico niet meer nemen om op een avond een paar honderden euro’s te moeten bijleggen omdat er te weinig volk is. Dat loopt al snel op”, aldus Mireille.

Te weinig publiek

Het jazzgenre moet in Leuven nog aan populariteit winnen, zo blijkt. “Vier concerten op een maand is momenteel teveel voor het beschikbare doelpubliek in Leuven. De opkomst was heel verschillend. Bij zeer gekende muzikanten daagden er soms maar twaalf mensen op, maar dat kostte ons wel meer. Dan waren er andere concerten waar ineens 85 man stond. We hadden misschien minder concerten moeten organiseren, al is het concept wel gelukt”, aldus Mireille.

Ruimte blijft beschikbaar

Het Leuvense jazzcentrum wil de jazzscène in België nog wel blijven ondersteunen en stelt daarom haar ruimte gratis ter beschikking voor jazzmuzikanten die er ooit hebben gespeeld. Er zullen enkel nog concerten plaatsvinden, in samenwerking met andere organisaties. “Zo is er op 5 september een concert in samenwerking met Freinetschool de Appeltuin en op 15,16 en 17 november organiseren we met 30CC Tricycle”, zeggen de uitbaters. De ruimte blijft ook nog beschikbaar voor het groter evenement ‘Leuven Jazz’.

Het gezin hoopt alsnog La Conserve zelfstandig verder te zetten met steun van stad Leuven. “Ik bekijk nog met stad Leuven of er een oplossing is om bijvoorbeeld op een lager pitje concerten te organiseren”, zegt Mireille.

Op 16 oktober organiseert het Leuvense jazzcentrum een afscheidsconcert. De Amerikaanse band Claudia Quintet komt er dan samen met onder andere John Hollenbeck, Chris Speed en Drew Gress het beste van zichzelf geven. Meer informatie over het laatste concert van La Conserve vind je op de Facebookpagina.