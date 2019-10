Leuvens Historisch Genootschap redt authentieke glasramen van verpleegstersschool EDLL

30 oktober 2019

De authentieke glasramen van de kapel van de verpleegstersschool zijn gered dankzij het Leuvens Historisch Genootschap. Zij diende bewaar in tegen de ontmanteling en het bijsnijden van de ramen in opdracht van bouwpromotor Resiterra. Het schepencollege volgt het advies en fluit Resiterra terug.

Het geheel van de reeks glas-in loodramen vormt een van de pronkstukken in de kapel van de Verpleegstersschool aan de Kapucijnenvoer. Bouwpromotor Resiterra vroeg een vergunning aan om de glasramen van de kapel te ontmantelen om ze vervolgens naar het Anatomisch theater te verhuizen. Een slecht plan volgens het Leuvens Historisch Genootschap. “Dat was een rampzalig idee, want de rechthoekige art deco glasramen hebben een andere vorm en afmeting dan de neo-gotische spitsboogramen van het Anatomisch Theater. Om ze toch te laten passen zouden de zijboorden moeten afgesneden worden”, klinkt het bij Ramon Kenis, voorzitter van het Leuvens Historisch Genootschap. Ze diende vervolgens bezwaar in om de originele authentieke ramen te behouden.

De Leuvense dienst voor onroerend erfgoed deelde hun mening, waarna het schepencollege zich eveneens achter het advies schaarde. Bouwpromotor Resiterra moet in het Anatomisch Theater terug vensterglas in ruitvormig motief plaatsen. Ze mogen de authentieke glasramen van de verpleegstersschool dus niet uitbreken.