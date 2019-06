Leuvens erfgoed in de kijker tijdens Vlaamse Archeologiedagen ADPW

16 juni 2019

Het afgelopen weekend vonden de Vlaamse Archeologiedagen plaats. Ook de stad Leuven neemt hieraan deel. Blikvanger was de abdij van Vlierbeek.“De site is echter niet alleen bovengronds waardevol, ook onder de grond zitten parels verborgen. Door de eeuwen heen zijn er hier gebouwen opgericht, platgebrand, opnieuw opgebouwd en afgebroken. Resten van deze gebouwen bevinden zich nu onder de grond. Dit archeologisch onderzoek zal de realisatie van dit masterplan ondersteunen”, zegt schepen van restauratie Dirk Vansina (CD&V).

Op dit moment wordt een deel van de geschiedenis van de abdij blootgelegd. Er wordt opgegraven aan de zogenaamde tiendenschuur. Bovengronds is deze niet meer bewaard, maar onder de grond werden opvallende muurfunderingen uit natuur- en baksteen zichtbaar. In de schuur, die gebouwd werd omstreeks 1642, werd de graanoogst van de abdij en de tienden van de afhankelijke pachters en boeren opgeslagen. In ruil voor de belasting van één tiende van hun oogst organiseerden de benedictijnen zielzorg in verschillende parochies.

“De abdij van Vlierbeek is een aantrekkelijke site, maar staat ook voor de uitdagingen van de toekomst. Om een visie te ontwikkelen voor de komende 20-30 jaar werd een bestemmingsonderzoek (masterplan) voor de abdij uitgewerkt. In dit masterplan werden de krijtlijnen uitgezet voor een toekomstvisie voor de abdij. Dit masterplan werd opgemaakt met groot respect voor de draagkracht van het domein en de eigenheid van de wijk waarin ze ligt”, aldus schepen Vansina.