Leuvens erfgoed in de kijker tijdens Vlaamse Archeologiedagen Bart Mertens

12 juni 2019

17u00 0 Leuven Op 15 en 16 juni zijn het weer Vlaamse Archeologiedagen en ook de stad Leuven neemt deel. In de Abdij van Vlierbeek kunnen kinderen even zelf archeoloog worden en op zoek gaan naar verborgen voorwerpen.

De stad Leuven wil blijven inzetten op een innovatief en duurzaam onroerend erfgoedbeleid met aandacht voor bouwkundig erfgoed maar ook voor waardevolle landschappen en archeologisch erfgoed. In die zin kan de stad niet ontbreken tijdens de Vlaamse archeologiedagen op 15 en 16 juni. “Archeologisch erfgoed is minder zichtbaar dan bouwkundig erfgoed maar daarom niet minder belangrijk”, laat schepen Carl Devlies (CD&V) optekenen. “De stad zet zich als onroerend erfgoedgemeente dan ook in om dit erfgoed zo goed mogelijk te behouden en te waarderen. De archeologische onderzoeken op openbaar domein worden ook door de stad zelf uitgevoerd. Zo werd in februari de stadspoort van de eerste stadsomwalling in de Mechelsestraat opgegraven en kon deze site ook bezocht worden. Op het einde van het jaar starten we eveneens met de inventarisatie van het archeologisch erfgoed om een volwaardig beleid uit te werken.”

Abdij van Vlierbeek

Blijft de vraag: wat zal er komend weekend te zien zijn in Leuven tijdens de Vlaamse Archeologiedagen? “Iedereen is welkom in de Abdij van Vlierbeek. Je kan bijvoorbeeld een echte opgraving bezoeken en er zijn gegidste rondleidingen op het abdijdomein”, aldus schepen Dirk Vansina (CD&V). “Op dit moment wordt een deel van de geschiedenis van de abdij blootgelegd. Er wordt opgegraven aan de zogenaamde tiendenschuur. Bovengronds is deze niet meer bewaard, maar onder de grond werden opvallende muurfunderingen uit natuur- en baksteen zichtbaar. In de schuur, die gebouwd werd omstreeks 1642, werd de graanoogst van de abdij en de tienden van de afhankelijke pachters en boeren opgeslagen. In ruil voor de belasting van één tiende van hun oogst organiseerden de benedictijnen zielzorg in verschillende parochies.”

Kinderen

Ook leuk: kinderen kunnen zelf archeoloog worden en op zoek gaan naar verborgen voorwerpen. “Het doel van deze activiteit is om kinderen kennis te laten maken met archeologisch materiaal. Zo zien ze dat het niet enkel schatten moeten zijn die informatie opleveren over het verleden maar dat ook kleine stukken afval een schat aan informatie kunnen opleveren. Na de activiteit krijgen de kinderen uiteraard een diploma archeologie”, besluit schepen Dirk Vansina.