Leuvens cafébaas Igor Van Driessche opent samen met verloofde en dj-vriend nieuwe brunchbar in de Parijsstraat EDLL

13 juni 2019

18u10 0 Leuven De bekende cafébaas Igor Van Driessche (40) van ‘t Archief zal voortaan ook in de Parijsstraat te spotten zijn. Samen met zijn verloofde Kayleigh Goovaerts (26) en dj-vriend Jan Hendrickx (31) opent hij eind volgende week zijn tweede zaak Bar Leuv, een gezellige brunch- en koffiebar.

Igor Van Driessche, al tien jaar cafébaas van ‘t Archief, slaat met Bar Leuv een andere weg in. Maar een eetzaak speelde al even in zijn gedachten. “Jan Hendrickx, een vaste dj van ‘t Archief en vriend, vertelde me dat hij graag een brunchbar wil openen. Samen met mijn verloofde was ik daar ook al een tijdje over aan het nadenken en zo is ons drietal en het concept al snel ontstaan”, aldus Igor. Hij ging meteen op zoek naar een locatie en zijn oog viel in januari op het pand in de Parijsstraat. Sinds april wordt het pand verbouwd tot Bar Leuv. “In de Parijsstraat hangt echt een fijne sfeer. Tijdens de verbouwingen zijn de buren van Lasagnerie en Past-a-Porter al komen helpen”, klinkt het bij Igor.

Concept

Bar Leuv is een all-day brunch- en koffiebar. “Je kan hier vijf gerechten eten met de keuze tussen kip, zalm, pulled pork, vegetarisch of spek en ei. Die vijf gerechten serveren we ofwel op een stuk brood ofwel op een wafel. Daarnaast zijn er ook nog ontbijtbowls met yoghurt en slaatjes”, zegt uitbater Igor. Zijn verloofde Kayleigh zal achter de bar staan om de koffie en de dranken te serveren. Jan neemt de keuken voor zijn rekening en Igor zelf doet de zaal. “Overdag ben ik dus in Bar Leuv te vinden en ‘s nachts in het Archief”, lacht Igor.

Bar Leuv mikt zowel op toeristen, Leuvens volk, als studenten. “Er is zeker in Leuven nog plaats voor een all-day brunchbar aan democratische prijzen en vooral waar je doorlopend kan eten”, aldus Igor.

Lokale handelaars slaan de handen in elkaar

Bar Leuv wordt gecoacht door andere lokale Leuvense handelaars. “Wij vinden het heel belangrijk om samen te werken in de horeca. Mijn vennoten zijn bijvoorbeeld nu aan het koken in Barba, een restaurant in de Mechelsestraat. Keukenchef Soru Daniele helpt ons met de afwerking van enkele gerechten. Onze koffie komt dan weer van Madmum in de Tiensestraat”, aldus Igor. Daarmee is Bar Leuv de eerste horeca-klant voor Madmum Coffee Roasters en bar. Leuven is en blijft een studentenstad en ook met deze doelgroep wil Bar Leuv samenwerken. “Er zijn Leuvense studenten die als eindwerk pasta rietjes op de markt hebben gebracht. Die gaan we gebruiken om bij de drank te geven, dus geen plastic rietjes meer. Ook op die kar willen we mee springen”, zegt cafébaas Igor Van Driessche.

Bar Leuv is dagelijks open van 7u30 tot 18 uur. In de zomermaanden zal Bar Leuv een tweetal uur later open zijn en kan je ‘s avonds op het terras aan de Parijsstraat er eveneens terecht voor een koude gin-tonic.