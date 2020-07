Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) wil bubbels verkleinen tot vijf personen: “Als het niet federaal kan, dan minstens in Vlaams-Brabant” Kim Aerts

24 juli 2020

18u19 0 Leuven De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) ziet liever dat onze bubbels verkleind worden naar 5 personen in plaats van 15 in de strijd tegen het coronavirus. Met die oproep richt hij zich tot de Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte.

Ridouani wil streven naar een draagvlak onder alle gemeentebesturen van de provincie om het maximaal aantal personen waarmee men in contact mag komen te verlagen van 15 tot 4 à 5. De Leuvense burgemeester wil het liefst een regeling op federaal niveau, maar als het niet anders kan vraagt hij aparte regels voor Vlaams-Brabant.

“Ik vind het zeer teleurstellend dat de Nationale Veiligheidsraad dat aantal niet beperkt heeft. Daar zit volgens mij het grootste deel van het probleem met betrekking tot de verspreiding van het virus. Een bubbel van 15 is te groot en niemand houdt het aantal contacten bij. Ik pleit ervoor om terug te keren tot de situatie begin mei toen we in ons land een vergelijkbaar reproductiecijfer hadden zoals nu en de omvang van de bubbel beperkt was tot 4, wat de opmars van het virus toen duidelijk heeft kunnen terugdringen”, stelt Ridouani.

Proactief

Hij roept de gouverneur daarom op om op Vlaams-Brabants niveau na te gaan of er een voldoende draagvlak is voor de vraag aan de federale overheid om dit aantal te beperken tot 4 à 5. “Om de verspreiding van het virus tegen te gaan moeten we proactief preventief te werk gaan. In Vlaams-Brabant is dit met een besmettingsgraad van 5 op 100.000 momenteel nog mogelijk. Als dit verder stijgt en de geest als het ware uit de fles is, wordt het allemaal veel moeilijker. Ik zou het liefst zien dat de bubbel op nationaal vlak verkleind wordt, maar als dit het niet anders kan moet dit op provinciaal niveau”, besluit Ridouani.