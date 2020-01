Leuvens bureau WIT architecten laureaat voor ontwerp woonkernen Heverlee Bart Mertens

04 januari 2020

19u00 0 Leuven De studieopdracht voor de herinrichting van Heverlee gaat naar WIT architecten. Het Leuvense bureau ziet de woonkern als ‘bovenbalkon’, een nieuw ‘tussenbordes’ als landschappelijke overgang en scharnierpunt aan de Kardinaal Mercierlaan en de OHL-site als ‘benedensas’.

Door de aanwezigheid van verschillende infrastructuren bestaat Heverlee uit een lappendeken van wijken met een eigen dynamiek. De stad Leuven heeft plannen om de verschillende wijken met elkaar de verbinden en ging daarvoor op zoek naar een geschikte partner. Die is nu gevonden in WIT architecten uit Leuven. “Het voorstel van WIT architecten -samen met RUA (Research Urbanism & Architecture, KULeuven), Ndvr (Endeavour) en VECTRIS- gaat uit van een sterke en kritische diagnose van de woonkern van Heverlee. Deze leidt tot een heldere analyse met een ambitieniveau dat verder reikt dan vooropgesteld in de projectdefinitie. Het ontwerpteam maakt slim gebruik van de beschikbare informatie om een aantal scenario’s naar voor te schuiven. Dit ‘scenario-denken’ biedt flexibiliteit met betrekking tot de verdere uitwerking en ruimte voor inbreng vanuit het participatietraject”, klinkt het oordeel.

Dijlevallei

De flexibele en gefaseerde aanpak is ook terug te vinden in het masterplan voor het gebied aan het deelgemeentehuis. De ontwerpers zien de woonkern als ‘bovenbalkon’, een nieuw ‘tussenbordes’ in het talud als landschappelijke overgang en scharnierpunt aan de Kardinaal Mercierlaan, en de OHL-site als ‘benedensas’. Het ambitieuze masterplan voor de OHL-site wil dan weer maximaal inzetten op het verwijderen van de aanwezige verharding en het teruggeven van de ruimte aan de Dijlevallei.

Duurzaamheid

“De jury waardeert de waardevolle visie op duurzaamheid en de doorgedreven aanpak van het ontwerpteam. Het landschap in al zijn aspecten wordt erkend als de onderlegger van toekomstige ontwerpkeuzes. Ook de ontwikkeling van strategische concepten en concrete stappen om een mobiliteitstransitie mogelijk te maken, getuigt van de aandacht voor duurzaamheid”, laat het verslag van de jury ook nog optekenen.