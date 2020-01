Leuvens blogger Yannick is met zijn reisblog ‘Soms ook heimwee' drie keer genomineerd voor de Belgische Travel Blog Awards EDLL

14 januari 2020

12u06 0 Leuven Voor het derde jaar op rij vinden er in België de Travel Blog Awards plaats. Die bekronen in elf categorieën de meest indrukwekkende reisverhalen. Leuvens blogger Yannick De Pauw (34) is met zijn reisblog ‘Soms ook Heimwee’ maar liefst drie keer genomineerd in de categorieën beste roadtrip, beste avontuur en beste duurzame reis.

Leuvenaar Yannick startte zo’n vier jaar geleden zijn eigen reisblog: www.somsookheimwee.be om familie en vrienden op de hoogte te houden van zijn avonturen. Maar ondertussen is Yannicks reisblog uitgegroeid tot een verzameling van unieke plekken, die anderen inspireert om ook de Belgische landsgrenzen over te steken. Hij schrapte al zo'n 40 landen van zijn bucketlist. De reisblog van de Leuvenaar lokt intussen duizenden bezoekers per maand.

De Travel Blog Awards 2020 kregen dit jaar een recordaantal inzendingen. Daarvan werd reeds een eerste selectie gemaakt. De reisblog ‘Soms ook Heimwee’ werd door de jury driemaal geselecteerd in de categorieën: beste roadtrip, beste avontuur en beste duurzame reis. Meer bepaald met reisartikelen over vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika, de laatste wilde olifant in Thailand op de oevers van Khao Sok en een reportage over de mooiste kastelen in Duitsland. Of de Leuvenaar met de drie awards naar huis gaat, komen we te weten op 1 februari. Dan vindt het Bloggers UTD evenement plaats in Mechelen. Stemmen kan alvast via www.bloggersutd.be .