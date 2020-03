Leuvens bedrijf Webhero schenkt gratis webshop aan meer dan 1.000 KMO’s EDLL

18 maart 2020

13u25 0 Leuven Het Leuvense bedrijf Webhero doet haar klanten een gratis webshop cadeau in tijden van corona. Meer dan 1.000 zelfstandigen en KMO’s kunnen tot en met 31 mei 2020 gratis gebruik maken van hun e-commerce platform.

Het Leuvense ​Webhero​ beheert de websites van 1.500 Belgische ondernemingen. Daarvan hebben er slechts 150 ook een e-commerceluik. Nu het leven op straat stilvalt, zitten heel wat ondernemingen in de problemen. Velen schakelen nu massaal over op online verkoop en daar wil het Leuvense bedrijf haar steentje aan bijdragen. Daarom biedt Webhero haar webshop gratis aan tot en met 31 mei 2020.

Piek in online verkoop

“We zagen dit weekend op ons platform een piek bij klanten met een webshop of een afhaalaanbod. De piek kwam in de buurt van ‘Black Friday’ en Kerstmis. Eigenlijk heel logisch en verstandig dat mensen nu liever online hun aankopen doen dan in de rij te gaan staan aan een kassa”, zegt Jo Deferm, co-founder van Webhero. “Voor bedrijven is het niet eenvoudig om zich zo snel aan te passen aan de noden van de klant. Veel bedrijven hebben de switch naar e-commerce nog niet gemaakt. Ze zijn bang dat ze digitaal niet genoeg onderlegd zijn of denken dat er een serieuze investeringskost aan vasthangt”, klinkt het.

Webhero zal haar huidige klanten, maar ook nieuwe klanten, nu helpen zo professioneel mogelijk online aanwezig te zijn. Daarnaast organiseert het Leuvens bedrijf voortaan ook extra webinars om klanten wegwijs te maken in een webshop. Meer informatie over de gratis e-commerce vind je hier.