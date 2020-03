Leuvens bedrijf Materialise wil coronavirus bestrijden met 3D-geprinte handenvrije deuropener: “Elimineert direct contact met de deurklink” Bart Mertens

16 maart 2020

13u35 16 Leuven Materialise, de Belgische pionier uit Leuven op het gebied van 3D-printen, heeft een deuropener ontworpen die het mogelijk maakt om deuren te openen en te sluiten met uw onderarm. “Op die manier is er geen direct contact met de deurklink meer nodig”, zegt Fried Vancraen, CEO van Materialise. “We bieden het ontwerp gratis aan en doen een beroep op de wereldwijde gemeenschap om de deuropener overal ter wereld beschikbaar te stellen.”

Deskundigen denken dat COVID-19 lang kan overleven op oppervlakken en dat deurklinken een hoog risico op besmetting vormen. Een problematische situatie in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus maar het Leuvense bedrijf Materialise heeft een oplossing gevonden. Meer concreet: een 3D-geprinte deuropener waardoor je geen rechtstreeks contact meer maakt met de deurklink. “Het idee voor de 3D-geprinte deurklink is ontstaan tijdens een interne bijeenkomst om maatregelen te nemen om de medewerkers en bezoekers van Materialise te beschermen”, vertelt Fried Vancraen, CEO van Materialise. “Het werd al snel duidelijk dat meer mensen konden profiteren van dit ontwerp en daarom hebben we besloten om het gratis ter beschikking te stellen. Iedereen die toegang heeft tot een 3D-printer kan het ontwerp binnen enkele uren downloaden en lokaal 3D-printen. Door deze technologie kon de 3D-geprinte deuropener zeer snel over de hele wereld beschikbaar worden. De kracht van 3D-printen in combinatie met de drie decennia aan expertise van Materialise op het gebied van 3D-printen maakte het mogelijk om een idee in minder dan 24 uur om te zetten in een innovatief product.”

Het idee voor de 3D-geprinte deurklink is ontstaan tijdens een bijeenkomst om maatregelen te nemen om de medewerkers van Materialise te beschermen Fried Vancraen, CEO van Materialise

De 3D-geprinte deuropener kan worden bevestigd aan bestaande deurklinken en is voorzien van een peddelvormige uitbreiding waarmee mensen deuren kunnen openen en sluiten met hun onderarm in plaats van met hun handen. De handsfree deuropener kan op een deurklink worden gemonteerd zonder gaten te boren of de bestaande deurklink te vervangen. Het eerste model kan worden bevestigd aan cilindrische handgrepen maar Materialise is van plan om aanvullende ontwerpen te introduceren met behulp van verschillende 3D-printtechnologieën als reactie op de verspreiding van het Coronavirus. Mensen die geen toegang hebben tot een 3D-printer of een lokale 3D-printfabriek kunnen de deuropener ook bestellen via de i.materialise portal. Een set van twee handenvrije deuropeners is verkrijgbaar voor 40 euro.