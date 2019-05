Leuvens bedrijf EASI valt alweer in de prijzen Bart Mertens

21 mei 2019

15u00 1 Leuven EASI mag zich als enige bedrijf in Vlaams-Brabant rekenen tot de Belgische bedrijven met het beste management. Minister Koen Geens (CD&V) en Vlaams fractieleider Peter Van Rompuy (CD&V) kwamen de prijs overhandigen in Leuven. Ook Els Van Hoof (CD&V) en Karin Brouwers (CD&V) waren van de partij.

Het succesverhaal van het Leuvense bedrijf EASI krijgt een nieuw hoofdstuk. Zopas viel EASI opnieuw in de prijzen. Deze keer mag het IT-bedrijf zich als enige in Vlaams-Brabant rekenen tot de Belgische bedrijven met het beste management. Voor EASI is dat een aanvulling op hun palmares want in maart werd het bedrijf al voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot ‘Best Workplace’. EASI heeft het geluk van de werknemer verheven tot een kunst. Zo probeert het management het comfort van de werknemers te verhogen door dagelijks vers fruit te voorzien maar ook een Playstation is beschikbaar om even te ontspannen. Werknemers kunnen bij EASI na twee jaar trouwe dienst ook aandeelhouder worden van het bedrijf. Meer dan 1 op 4 werknemers is momenteel aandeelhouder. EASI bestaat al twintig jaar en groeide de voorbije drie jaar met liefst 100 nieuwe medewerkers. In februari opende het bedrijf ook de eerste vestiging in Nederland.