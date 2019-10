Leuvens bedrijf Comate is provinciaal finalist ‘KMO dienstverlener van het jaar’ EDLL

30 oktober 2019

10u45 0 Leuven Comate uit Leuven maakt kans om ‘KMO dienstverlener van het jaar’ te worden. Dat is een nationale prijs waarin een bedrijf zich onderscheidt in de belangrijkste domeinen van bedrijfsvoering, gaande van innovatie tot communicatie. Het bedrijf uit Leuven is in de eerste ronde doorgestoten tot provinciaal finalist. Op woensdag 4 december strijden ze om de nationale titel.

UNIZO bekroont jaarlijks de ‘KMO van het jaar’. Dat is een prestigieuze prijs voor de Vlaamse KMO die zich het meest onderscheidt in de belangrijkste domeinen van bedrijfsvoering. Het bedrijf wordt gekozen op basis van de geleverde prestaties inzake ondernemingszin, innovatie, HR strategie, financieel beleid, marketing en communicatie, energie, milieu en ambitie voor internationaal ondernemen. Vanaf dit jaar zijn er drie categorieën waarin KMO’s konden deelnemen: KMO maakbedrijf, KMO dienstverlener en Beloftevolle KMO. In die tweede categorie is Comate geselecteerd en doorgestoten als finalist van Vlaams-Brabant en Brussel. Het bedrijf uit Leuven maakt dus kans om dit jaar KMO dienstverlener van België te worden.

Samenwerking tussen ingenieurs en designers

Comate is gespecialiseerd in de ontwikkeling van nieuwe producten en toestellen. Het team van Comate beheert projecten A tot Z: ze bedenken het concept, ontwerpen elk onderdeel, bouwen het prototype en voeren testen uit om zo tot een eindproduct te komen. De ingenieurs nemen de technische kant voor hun rekening en de designers zorgen voor de styling van het product. Het jong en ambitieus team van Comate slaagt erin om een mooie en duurzame groei neer te zetten. Projecten bij Comate zijn steeds een samenwerking tussen ingenieurs en designers, wat hen uniek maakt in de markt. Volgens UNIZO is het Leuvens bedrijf een perfecte weerspiegeling van de kennisindustrie waar Leuven voor staat.

De provinciale laureaat stroomt nu door naar de nationale finale. Op woensdag 4 december weten we of het Leuvens bedrijf de nationale titel van KMO dienstverlener van het jaar mag dragen.