Leuvens bedrijf Comate is KMO van het Jaar: het perfecte huwelijk tussen technologie en design Bart Mertens

05 december 2019

09u30 0 Leuven UNIZO bekroonde zopas Comate uit Leuven tot nationaal ‘KMO van het Jaar’. Comate bedenkt, ontwikkelt en ontwerpt nieuwe toestellen en hulpmiddelen van A tot Z tot een werkbaar prototype dat rijp is om in productie te gaan. “Van mij mag de titel worden aangepast van KMO van het jaar naar team van het jaar”, zegt Sander Van den Dries.

Ontwikkeling met oog voor design…dat is de missie van Comate. Dat leverde het Leuvense bedrijf zopas de titel van ‘KMO van het Jaar’ op. Nieuwe toestellen en hulpmiddelen worden er van A tot Z bedacht, ontwikkeld en ontworpen tot een werkbaar prototype. Vooral de extra aandacht voor het meest optimale design, bovenop de louter technologische en andere functionele aspecten wist de jury te bekoren. Ook het sterke personeelsbeleid en oog voor nieuwe mogelijkheden en markten ontgingen de jury niet. Comate richt ook zelf spin-offs op om de eigen ontwikkelingen in de markt te zetten. Medical Device is daar een voorbeeld van, goed voor 35.000 kunstheupen het afgelopen jaar. Of ook: de Snowblower die speciaal werd ontwikkeld voor de dagelijkse ruiming van de metershoge sneeuwhopen in het noorden van Amerika en Canada.

50 medewerkers

Comate werd opgericht in 2010 door productontwikkelaar Wouter Foulon. Zes jaar later stapte Sander Van den dries in de zaak als medezaakvoerder. Vandaag is de kaap van 50 medewerkers bereikt. De stevige groei met 30% per jaar met een nettowinst van 10% maakten het plaatje voor de jury compleet die ook rekening hield met het internationale succes van Comate. Wouter Foulon, oprichter en CEO van Comate, is tevreden met de bekroning. “Onze klanten komen van verschillende sectoren maar wat ze gemeenschappelijk hebben is een droom over het leven van morgen. Om dat te bereiken hebben ze nood aan technische expertise en ‘design skills’ om hun idee om te vormen tot een echt product. En dat is exact waarom wij er zijn.” Ook Sander Van den Dries, Director Comate Engineering & Design, is blij maar heeft vooral veel lof voor het personeel. “Van mij mag de titel worden aangepast van KMO van het jaar naar team van het jaar. De snelheid waarmee zij zich kunnen heruitvinden in een wereld waarin de technologie zo snel gaat is ongelooflijk.” Meer info: www.comate.be en www.unizokmovanhetjaar.be