Leuvens and&-festival strikt Wikipedia-oprichter Jimmy Wales en uitvinder van hashtag Chris Messina Bart Mertens

16 oktober 2019

18u30 0 Leuven De organisatie van het and& innovatiefestival loste zopas de eerste acht namen van vierdaagse evenement. Jimmy Wales, oprichter van Wikipedia, en Chris Messina, uitvinder van de hashtag, zullen begin mei 2020 spreken op het festival in Leuven. De organisatie van het tweejaarlijkse festival van 6 tot 9 mei 2020 mikt op 20.000 bezoekers met 150 sprekers uit binnen- en buitenland.

We leven in een tijd van baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen, razendsnelle technologische ontwikkeling en een sterke maatschappelijke vooruitgang. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Hoe gaan we hiermee om? Dat is de kernvraag die het and&-festival tussen 6 en 9 mei 2020 in Leuven op de tafel legt. Het innovatieve evenement wil een breed (inter)nationaal publiek aantrekken en dat uit zich volgens de organisatoren in een veelzijdig programma met een conferentie, een tentoonstelling en avant-garde muziekprogramma. Verder staat er eveneens een technologiebeurs, een ondernemerstop en een belevingsfestival voor kinderen op de affiche.

Op and& tonen we innovatie uit Leuven aan de wereld en innovatie van de wereld aan Leuven Intendant Pieter Goiris

“Vlaanderen wil zich nestelen in de top van innovatieve kennisregio’s in Europa. Het internationaal momentum van and& bouwt mee aan deze nieuwe dynamiek. Op and& tonen we innovatie uit Leuven aan de wereld en innovatie van de wereld aan Leuven. We laten zien hoe de nieuwe technologieën een concreet antwoord bieden op de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan”, zegt Pieter Goiris, intendant van and&-festival.

Initiatiefnemer Leuven MindGate –een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen zoals KU Leuven, imec en UZ- is trots om nu al enkele klinkende namen aan te kondigen. Wacht dacht je bijvoorbeel van Jimmy Wales, de Amerikaanse internetondernemer en medeoprichter van Wikipedia? Ook Chris Messina, technologie-evangelist en uitvinder van de hashtag, zal tijdens and&-festival zijn licht laten schijnen op de toekomst van onze digitale samenleving. Verder staat ook de Amerikaanse Erika Cheung op het programma. Zij zorgde als klokkenluider mee voor de ondergang van Theranos, het door schandalen geplaagde Amerikaanse bloedtestbedrijf. Ook Indiase digitaal anthropologiste Dr. Prof. Payal Arora zal een keynote presenteren. Naast internationale topsprekers brengt and& nationale en internationale artiesten samen die zich op de grens van muziek, performance en technologie bevinden. Eerste namen op de affiche zijn Octo Octa en Victor De Roo. Kunstenaar Trevor Paglen (VS) en de Duitse geluidskunstenaar en professor Christina Kubisch zullen ook van de partij zijn op and&.

Ticketprijzen

Mooie affiche en dat vertaalt zich helaas ook naar de prijs van de tickets. Voor een Pro dagticket betaal je 250 euro terwijl een Pro combiticket 450 euro moest kosten. Bedrijven en ondernemers die willen deelnemen aan de ondernemertop op donderdag betalen 350 euro voor een Pro+ combiticket. Snelle beslissers krijgen een ‘early bird-korting’ van 30% op een Pro combiticket (315 euro) en op een Pro+ combiticket (385 euro).