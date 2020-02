Leuvenaars zetten vanavond een bordje bij en dat hebben we te danken aan stadsschilder Dieric Bouts Bart Mertens

11 februari 2020

12u30 0 Leuven Is ‘Het Laatste Avondmaal’ een onvergetelijk avondmaal? In Leuven vanavond wel want de inwoners zetten een bordje bij ter ere van Dieric Bouts. Dat doen ze na de oproep van M Leuven de stad Leuven om op 11 februari iemand die het nodig heeft een onvergetelijk feestmaal cadeau te doen. Uiteraard was het meesterwerk ‘Het Laatste Avondmaal’ van Leuvens stadsschilder Dieric Bouts de inspiratiebron voor het initiatief.

De stad Leuven en M Leuven lanceerden begin dit jaar een opmerkelijk initiatief: zet eens een bordje bij. Bedoeling was om op 11 februari voor iemand die nood heeft aan een babbel of aan gezelschap een bordje bij te zetten. Vanavond is het zover en het is dus nog niet te laat om iemand uit te nodigen aan je keukentafel. ‘Zet een bordje bij’ komt uiteraard niet zomaar uit de lucht vallen in Leuven. Het is een zijspoor van de grote expositie ‘Tussen Hemel en Aarde–Beleef het Laatste Avondmaal van Bouts’. Het meest iconische werk van de Vlaamse meester en voormalig stadsschilder Dieric Bouts was uiteraard de inspiratiebron.

Het is mooi dat Dieric Bouts vijfhonderd jaar nadat hij ‘Het Laatste Avondmaal’ schilderde met zijn kunst nog steeds mensen kan samenbrengen Peter Bary, algemeen directeur van M

“Bouts schilderde ‘Het Laatste Avondmaal’ voor de Leuvense Sint-Pieterskerk en het topstuk hangt daar nog altijd. ‘Zet een bordje bij’ is een vrije interpretatie van dit meesterwerk. Het is mooi dat Dieric Bouts vijfhonderd jaar nadat hij ‘Het Laatste Avondmaal’ schilderde met zijn kunst nog steeds mensen kan samenbrengen”, zegt Peter Bary, algemeen directeur van M. Nog een kunsttip: als je naar ‘Het Laatste Avondmaal’ van Bouts kijkt, moet je eens door het raam kijken. Het ontgaat veel mensen maar je ziet de Grote Markt van Leuven. Op die manier wilde Dieric Bouts een Bijbels tafereel in een herkenbare setting plaatsen. Noteer zeker ook al 7 maart in je agenda want dan wordt er op de Grote Markt een groot volksfeest georganiseerd naar aanleiding van de opening van de expo ‘Tussen Hemel en Aarde–Beleef Het Laatse Avondmaal van Bouts’. Meer info: www.zeteenbordjebij.be en www.diericbouts.be