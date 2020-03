Leuvenaars zetten laatste keer de bloemetjes buiten KAR

14 maart 2020

15u01 0 Leuven Sinds vrijdagavond middernacht zijn bars en restaurants gesloten en dat tot minstens 3 april. Hoe erg het ook werd afgeraden, toch troepten nog heel wat mensen samen op café in Leuven om een laatste pint te drinken.

“Het sluitingsuur is goed opgevolgd, we hebben geen problemen gehad met uitbaters of lastige klanten. Iedereen heeft goed meegewerkt, zodat het eigenlijk rustiger was dan in een normale uitgaansnacht”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.