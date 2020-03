Leuvenaars volgen coronamaatregelen goed op: van veertigtal tussenkomsten naar amper handje vol Bart Mertens

22 maart 2020

13u00 0 Leuven Ook dit weekend stuurde de Leuvense politie speciale patrouilles op de baan om de naleving van de coronamaatregelen te controleren. In de eerste 24 uur na de maatregelen moesten de ploegen nog een veertigtal keer overtreders op de vingers tikken maar ondertussen zijn de Leuvenaars duidelijk tot inkeer gekomen. “Het aantal overtredingen bleef het voorbije weekend beperkt tot enkele uitzonderingen”, zegt Marc Vranckx van de Leuvense politie.

Het merendeel van de Leuvenaars is zich wel degelijk bewust van wat wel of niet mag en houdt zich goed aan de opgelegde beperkingen. Dat is de conclusie van de Leuvense politie nadat er dit weekend opnieuw speciale patrouilles op de baan gingen om de naleving van de coronamaatregelen te controleren. “Er werd onder meer extra toezicht gehouden in de stationsbuurt en op tientallen speel- en gewone pleintjes”, vertelt Marc Vranckx, woordvoerder bij de Leuvense politie. “Ook aan de warenhuizen werd een oogje in het zeil gehouden. De patrouilles stelden vast dat het overgrote deel van de Leuvenaars zich goed aan de opgelegde maatregelen houdt. De mensen houden zich ook aan de opgelegde afstand tijdens het winkelen, wandelen en sporten. Ook medewerkers van de stedelijke jeugddienst hielden toezicht op de vele speelpleintjes en hangplaatsen voor jongeren om eventueel samenscholingen te melden en jongeren aan te sporen zich aan de regels te houden.”

Twee personen uit Aalst werden op de bus naar huis gezet omdat ze zonder reden in Leuven rondhingen Marc Vranckx van de Leuvense politie

Uiteindelijk moest de Leuvense politie slechts enkele keren tussenbeide komen en de betrokken personen wijzen op hun verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Er waren het voorbije weekend slechts een handvol tussenkomsten waarbij personen moesten gewezen worden op een betere naleving van de maatregelen”, vertelt Marc Vranckx. “Zo werden twee personen uit Aalst op de bus naar huis gezet omdat ze zonder reden in Leuven rondhingen. Van twee jonge sporters die op een sportterrein een lint hadden genegeerd en de rekken gebruikten ondanks verbod werd de identiteit genoteerd. Bij een volgende overtreding zullen ze een PV krijgen van de politie. Tot slot was er nog een bezoeker van een dokterspraktijk die gekalmeerd moest worden omdat hij zich fel opwond over de maatregelen die hij tijdens het bezoek moest in acht nemen. Na een vermanend gesprek legde de man zich dan toch neer bij de maatregelen.”