Leuvenaars tevreden over stadscommunicatie EDLL

13 augustus 2019

12u20 0 Leuven Maar liefst 3 op de 4 Leuvenaars vinden dat de stad voldoende communiceert. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau iVox bij 653 inwoners. Met de resultaten gaat stad Leuven aan de slag om haar communicatie nog te verbeteren.

In opdracht van het stadsbestuur stuurde het onderzoeksbureau iVox een vragenlijst naar 2.000 willekeurig gekozen Leuvenaars. Er kwam respons van 653 inwoners. Daarnaast werd er ook een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met focusgesprekken. Stad Leuven wil op deze manier een evaluatie uitvoeren op haar online en offline communicatiekanalen. Leuvenaars kunnen zich vandaag op verschillende manieren informeren over de stad: van het stadsmagazine LVN en Mozaïek tot de sociale mediakanalen en online nieuwsbrieven.

Uit de resultaten blijkt dat 78% van de Leuvenaars vindt dat de stad voldoende communiceert. Inwoners lijken het best geïnformeerd over thema’s als culturele evenementen, handel en horeca, dienstverlening en stadvernieuwingsprojecten. 18% van de Leuvenaars vindt dat de communicatie op vlak van toekomstplannen van de stad, mobiliteit en wegenwerken, wel nog beter kan. Burgemeester Ridouani is alvast tevreden. “De stadscommunicatie geraakt duidelijk vlot tot bij de Leuvenaar. Er zijn uiteraard nog verbeterpunten. Zo is er een vraag om meer te vertellen over de toekomst van de stad en haar projecten. Met de resultaten gaan we alleszins aan de slag om de communicatie verder te verbeteren”, aldus Ridouani.

Stadsmagazine LVN en website scoren het best

De Leuvenaars geven de stedelijke website en het stadsmagazines LVN de beste score. Maar liefst 80% ziet de website van stad Leuven als een meerwaarde in de totale communicatiemix, op de voet gevolgd door het maandelijks stadsmagazine. “Ik heb een hele positieve ontwikkeling gezien qua communicatie in de 42 jaar dat ik hier woon. Van géén communicatie naar een erg open communicatie over alle onderwerpen. Alles komt naar je toe en je kan het ook gemakkelijk vinden”, klonk het bij een inwoner tijdens de focusgesprekken.