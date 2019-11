Leuvenaars testen online buurtnetwerk Hoplr EDLL

08 november 2019

Steeds meer Leuvenaars experimenteren met buurtnetwerk Hoplr. Dat is een besloten online netwerk waarop je berichten kan plaatsen over het buurtleven. Je kan Hoplr gebruiken om je buren beter te leren kennen, om gereedschapstoestellen te lenen, om verkeersproblemen te bespreken of bijvoorbeeld om de inrichting van een nieuw speelpleintje te bepalen.

In verschillende buurten in Leuven is Hoplr al een succes. De inwoners die in de buurt wonen van Leuven-centrum en het station kregen zopas ook een brief in de brievenbus, met daarop een specifieke code om in hun wijk in te loggen op het platform. Leuvenaars die interesse hebben om eveneens deel te nemen of hun buurt aan te melden vinden meer informatie op www.hoplr.com