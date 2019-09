Leuvenaars schudden benen los op bevrijdingsbal ADPW

09 september 2019

15u20 0

De herdenking van 75 jaar Leuvense bevrijding werd vrijdagavond feestelijk gevierd met een groot bevrijdingsbal. Dat zou initieel doorgaan op de Grote Markt, maar de regen gooide roet in het eten. Daarom werd de Wandelzaal van het Stadhuis gebruikt. “De vreugde bij de Leuvenaars was groot toen de geallieerde troepen de stad eindelijk bevrijdden. We wilden die vreugdevolle dag dan ook feestelijk herdenken en doen dat in de stijl van toen met een retrobal op de Grote Markt. Radio Modern zorgde voor plaatjes uit de jaren ’40 en ’50 en iedereen die verkleed was in de stijl van toen, maakte kans op een mooie prijs”, aldus schepen van restauratie Dirk Vansina (CD&V)

Openluchttentoonstelling

“Leuven kreeg het tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren. In 1944 bleef enkel een verwoeste stad in puin achter. Het stadsarchief kon het verloop van de oorlog zorgvuldig documenteren aan de hand van oude foto’s. Ter gelegenheid van de 75-jarige bevrijding van Leuven, stelt het stadsarchief een groot deel van deze foto’s tentoon. Je kan er de bombardementen volgen die de bevrijding van de stad voorafgingen, je ziet hoe Leuven in 1944 in puin werd achtergelaten door de Duitse bezetter en geniet vooral van een trip door het verleden van onze stad”, zegt Vansina. De tentoonstelling werd op vrijdag geopend op de Grote Markt en loopt nog tot 30 september.