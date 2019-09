Leuvenaars ontdekken de benedenstad van de toekomst. “Grootse ontwikkeling in het hart van de stad!” Bart Mertens

29 september 2019

18u00 0 Leuven Van de stationsbuurt over de Vaartkom tot Gasthuisberg…Leuven onderging de voorbije 25 jaar een spectaculaire metamorfose. Nu is het de beurt aan de Benedenstad. Leuvenaars konden gisteren zelf de wijk van de toekomst komen ontdekken tijdens event Benedenstad op Zondag.

Het brede gebied rond de oevers van de Dijle en de eerste stadsomwalling in de binnenstad gaat de komende jaren drastisch veranderen. Waar nu de verlaten ziekenhuistorens en grijze parking liggen, komt een nieuwe groene stadswijk waar erfgoed, cultuur en duurzaamheid een prominente rol spelen. “Met vier parken, meer dan 200 nieuwe bomen en vergroende pleinen zal de Benedenstad een uitgesproken groen karakter krijgen”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V). “Daarnaast zal ook water opvallend aanwezig zijn. Met het openleggen van de Dijle en zijarm de Aa creëren we een pak plaatsen bij die uitnodigen om te ontspannen. De rivier krijgt ook opnieuw een ecologische functie door zachte oevers waar gras en riet kunnen groeien.”

Nieuw woonwijk

De huidige Benedenstad wordt ook omgevormd tot een nieuwe woonwijk met gezellige pleintjes en terrassen en een mix van meer dan 500 nieuwe woongelegenheden. Naast appartementen en huizen komen er ook een woonzorgcentrum, assistentiewoningen, sociale huisvesting en enkele cohousingprojecten. “Uiteraard is de organisatie van het verkeer essentieel om alles aangenaam en leefbaar te houden. Zoals in de rest van Leuven zullen fietsers en voetgangers in de autoluwe Benedenstad alle ruimte krijgen”, aldus schepen David Dessers (Groen).

Meer info: www.leuven.be/benedenstadopzondag