Leuvenaars oefenen in project Babbel vreemde talen: “Diversiteit aan moedertalen aangrijpen als een kans” Bart Mertens

25 februari 2020

17u12 2 Leuven Met 171 nationaliteiten is Leuven een internationale stad. Het stadsbestuur zet in op het leren van het Nederlands maar wil de rijkheid aan culturen ook gebruiken om Leuvenaars vreemde talen aan te leren. “Vanuit alle delen van de wereld komen mensen naar Leuven. We willen Leuvenaars die een vreemde taal leren, oefenkansen met ‘native speakers’ geven”, zegt schepen van Diversiteit Lalynn Wadera.

Anderstalige nieuwkomers in Leuven hebben er alle belang bij om zo snel mogelijk Nederlands te leren. Dat helpt hen om een leuk leven op te bouwen in Leuven. Momenteel is er al een breed en gevarieerd aanbod aan opleidingen Nederlands. Wie in voltijds dagonderwijs en op een trager tempo Nederlands wil leren kan bijvoorbeeld terecht in de Open School. In het avondonderwijs is er dan weer het Centrum voor Volwassenenonderwijs. “Omdat Nederlands leren ook enkel echt goed werkt met voldoende oefenkansen, organiseert de dienst Diversiteit elke week conversatietafels. Bij ‘Kom binnen‘ komen anderstalige nieuwkomers samen met Nederlandstalige vrijwilligers. Wekelijks oefenen zo ongeveer honderd anderstaligen hun Nederlands”, verduidelijkt schepen Lalynn Wadera (sp.a).

Naast de conversatietafels Nederlands voor anderstaligen organiseren we met ‘Babbel’ ook maandelijks anderstalige conversatietafels Schepen Lalynn Wadera (sp.a)

Tegelijk zijn veel Leuvenaars wereldburgers die leergierig zijn om een vreemde taal te leren. “Ook hier geldt dat oefenkansen het leerproces een versnelling hoger schakelen. We hebben als stad de grote diversiteit aan moedertalen als een kans aangegrepen. Naast de conversatietafels Nederlands voor anderstaligen, organiseren we met ‘Babbel’ ook maandelijks anderstalige conversatietafels in samenwerking met de bibliotheek. Leuvenaars ontmoeten hier mensen met een andere moedertaal en gaan het gesprek aan”, zegt schepen Lalynn Wadera.

Geen schrik

Eén van de deelnemers getuigt over zijn ervaring. “Bij de praattafels kan je je comfortabeler en vrijer uitdrukken. In tegenstelling tot in de les heb ik er geen schrik om fouten te maken. Je merkt ook dat iedereen komt om bij te leren. Je leert niet alleen de taal maar ook de cultuur van de mensen die de taal geven.” De anderstalige conversatietafels vinden één keer per maand plaats op zaterdagvoormiddag, van 10 uur tot 12 uur. Momenteel komen vooral Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans aan bod. De eerstvolgende sessie is op 7 maart 2020, in het International House, Tiensevest 60, Leuven.

Inschrijven kan op https://leuven.bibliotheek.be/agenda/babbel.