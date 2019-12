Leuvenaars mogen mee debatteren over het ruimtelijk beleid van de stad EDLL

23 december 2019

12u18 0 Leuven De stad Leuven organiseert samen met de Gemeentelijke Commissie Voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) een open debatavond over het ruimtelijk beleid van de stad. Iedereen kan mee debatteren over het ruimtelijk beleid van Leuven, meer bepaald over het thema verdichten.

Naar aanleiding van de aanstelling van een nieuwe ploeg organiseert de Gemeentelijke Commissie Voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) met de stad Leuven een open debatavond. Op die manier willen ze samen met de deelnemers reflecteren over de Leuvense stadsontwikkeling. De nieuwe ploeg van GECORO buigt zich als adviesraad over alle grote dossiers rond ruimtelijke planning en stedenbouw, grote stadsontwikkelingsprojecten en concrete architectuurprojecten. De ploeg zal het stadsbestuur gedurende haar bestuursperiode adviseren. De 21 leden werden de afgelopen weken zorgvuldig samengesteld uit vertegenwoordigers van het middenveld en experten uit diverse domeinen, zoals stedenbouw, klimaat, landschap, open ruimte, huisvesting, architectuur en onroerend erfgoed.

Leuven verder verdichten?

“Reeds decennialang voert de Stad Leuven een helder ruimtelijk beleid,” zegt Carl Devlies, schepen van ruimtelijke ordening. “Gedurende al die jaren heeft de inbreng van de GECORO ons beleid aanzienlijk versterkt. Zo zijn we erin geslaagd om de uitdagingen, die de veranderende samenleving met zich meebrengt, op een eigen manier te beantwoorden”, aldus Devlies. “De vraag die we op deze open debatavond in de groep gooien, is dan ook helder”, zegt Joris Scheers, voorzitter van GECORO. “Moeten of kunnen we Leuven verder verdichten? Wat is ons kwalitatief kompas hierbij? Hoe zien we het ruimtegebruik evolueren? Kunnen we het komende anderhalf decennium nog hetzelfde pad bewandelen? Er is de roadmap van de vzw Leuven 2030 en de Vlaamse betonshift. Er is de grote vraag naar betaalbare woningen en een meer leefbare mobiliteit. Ook de belangstelling voor nieuwe vormen van regiowerking groeit. Wat begrijpen we nog onder ‘Leuven’?”, aldus Joris.

De open debatavond gaat door op woensdag 15 januari om 20 uur in Museum M. Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar GECORO@leuven.be.