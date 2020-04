Leuvenaars krijgen gratis bloemenzaadjes bij de bakker: “Om onnodige verplaatsingen te vermijden” Bart Mertens

14u00 2 Leuven De stad Leuven verdeelt de komende dagen bloemenzaadjes die de provincie Vlaams-Brabant gratis ter beschikking stelt. “De voorbije jaren waren de zaadjes gratis te krijgen via de bibliotheek, de Kruidtuin en het stadskantoor. Omdat Leuvenaars dit jaar geen overbodige verplaatsingen mogen doen, verdelen we ze via deelnemende bakkers”, zegt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (sp.a).

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven willen met de jaarlijkse bloemenzaadactie bijdragen aan een grotere bijenpopulatie. Bijen zijn immers een essentiële schakel voor de mens. Of ook: zonder bijen geen honing en geen voedingsgewassen. Bijen zorgen via de verspreiding van stuifmeel voor bloemen en andere gewassen in de stad. In normale omstandigheden worden de gratis zaadjes verdeeld via de bibliotheek, de Kruidtuin en het stadskantoor maar door de coronacrisis zijn Leuvenaars nu aangewezen op een bezoekje aan de bakker. “Deelnemende bakkers zijn te herkennen aan affiches die ophangen in de winkel. Om te voorkomen dat mensen met hun handen de zakjes aanraken, zal de bakker één zakje meegeven aan elke klant die erom vraagt. Mensen die nu zaadjes ophalen bij de bakker kunnen op zaterdag 25 april deelnemen aan een nationale zaaiactie”, legt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera uit.