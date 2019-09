Leuvenaars kiezen waar 10 nieuwe beweegbanken komen Stad ontvangt 61.100 euro om ‘beweeglint’ uit te rollen. ADPW

08 september 2019

22u53 0 Leuven De stad Leuven wil nog meer mensen aan het bewegen krijgen. Daarom zal ze volgend jaar tien nieuwe IPitup-beweegbanken in de stad plaatsen. Op die manier wordt een heus beweeglint gecreëerd, waarbij je van de ene bank naar de andere kan wandelen of lopen. Waar de banken precies komen, wordt mee beslist door de Leuvenaar. Het project krijgt de steun van Sport Vlaanderen.

Om zoveel mogelijk mensen tot sporten aan te zetten, streven de minister van Sport, Philippe Muyters (N-VA) en Sport Vlaanderen ernaar om de publieke ruimte zo sport- en beweegvriendelijk mogelijk in te richten. Met dat doel voor ogen lanceerde Sport Vlaanderen begin dit jaar een oproep om concepten en ideeën in te dienen die daartoe bijdragen. De Leuvense sportdienst werkte een project uit om een ‘beweeglint’ door de stad te creëren. Met succes. Het project was één van de twaalf projecten die werden geselecteerd door Sport Vlaanderen. Leuven ontvangt 61.100 euro om het beweeglint uit te rollen.

Beweeglint door de stad

“Het project dat de stad indiende, houdt in dat er een beweeglint door de stad gemaakt wordt. Het beweeglint bestaat uit verschillende IPitup-beweegbanken. Je kan dan van de ene naar de andere bank wandelen, lopen of fietsen. Aan de beweegbanken zelf kan je telkens kracht- en stabiliteitsoefeningen doen. De stad zal ook het initiatief nemen om activiteiten en workouts rond de beweegbank te organiseren”, vertelt schepen van Sport Els Van Hoof (CD&V). “De IPitup-beweegbank is een nieuw, uniek en innovatief concept dat in 2018 op de markt werd gebracht. Het vloeide voort uit de projectoproep ‘Leuven, een vitale stad’. De beweegbank, een bank waarop je allerlei eenvoudige beweegoefeningen kan doen, werd voor het eerst in Leuven uitgetest. Ondertussen vind je ze ook terug in verschillende andere steden en gemeenten. Om verder in te zetten op dit succesverhaal werkte de sportdienst nu het beweeglint uit. Er zullen nog meer beweegbanken in de stad geplaatst worden en deze worden met elkaar verbonden. Ideaal voor de Leuvenaar om laagdrempelig aan sport te doen. Met de bijhorende app kan je bovendien kiezen tussen de verschillende routes.”

Leuvenaar beslist mee

De Leuvenaar kan mee beslissen waar de nieuwe beweegbanken geplaatst worden. Tot 28 september kan iedereen laten weten op welke locatie hij zo’n bank wil via het inspraakplatform www.leuvenmaakhetmee.be. “Dichtbij huis, in een park, op een looproute, in de buurt van een school … Het kan allemaal. Nadien worden alle aanvragen geëvalueerd door verschillende stadsdiensten en worden tien locaties weerhouden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de stad, waarbij de spreiding van de banken een grote rol speelt. Sinds het participatieproject vorige week woensdag gelanceerd werd, werden al 72 aanvragen ingediend”, aldus de sportschepen.

Stimulans

Het lokaal dienstencentrum Ter Vlierbeke was al vragende partij voor een beweegbank in hun buurt en heeft nu dus ook officieel een aanvraag ingediend. Om de bezoekers van het dienstencentrum al eens te laten kennismaken met de beweegbank gaven Miel Vanhaverbeke en Maarten Thysen, uitvinders van de beweegbank, er een initiatie. “Een beweegbank in de buurt van ons dienstencentrum zou een absolute meerwaarde betekenen voor onze bezoekers en de bewoners van het woon-zorgcentrum en de assistentiewoningen. Het is voor hen een extra stimulans om buiten te komen, mensen te ontmoeten en te bewegen op maat”, vertelt Veerle Heeren van lokaal dienstencentrum Ter Vlierbeke.