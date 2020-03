Leuvenaars helpen elkaar massaal: “Aantal reacties op Leuven Helpt blijft groeien” Bart Mertens

17 maart 2020

13u01 5 Leuven De stad Leuven lanceerde met ‘Leuven Helpt’ een online platform waar vragen voor hulp en vrijwilligers met elkaar in verbinding worden gebracht. Het aantal reacties is ondertussen vlot de kaap van duizend voorbij gegaan. “Het is echt fantastisch om te zien hoeveel reacties er binnenkomen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). De zorg- en welzijnssector zal het platform gebruiken om vrijwilligers in te schakelen.

“Leuven is een warme solidaire stad”, aldus Mohamed Ridouani. De Leuvense burgemeester komt eens te meer tot die conclusie nadat er het aantal reacties op online platform ‘Leuven Helpt’ de duizend heeft overschreden en dat amper op enkele dagen tijd. “Samen kunnen we het verschil maken. Er zijn op een dag tijd zowat 1.000 reacties binnengekomen van mensen die willen helpen met boodschappen, naar de apotheek gaan, de hond uitlaten, (video)bellen, een brief schrijven... De zorg- en welzijnssector zal ook gerichte vacatures voor vrijwilligers via Leuven Helpt verspreiden. De komende periode zullen er nog veel helpende handen nodig zijn in onze stad. Dankzij onze nauwe banden en goede samenwerking met de kennisinstellingen, de zorgsector en het middenveld kunnen we snel en efficiënt oplossingen voorzien voor de noden die zich nog zullen aandienen. Een veertigtal steden en gemeenten hebben de stad Leuven al gecontacteerd om een gelijkaardig platform op te zetten.”

Op www.leuven.be/leuvenhelpt worden alle vragen naar hulp gebundeld en zie je eenvoudig hoe je kan bijdragen als vrijwilliger. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen er hun vraag discreet stellen. Dat kan ook telefonisch op het nummer 016/27.27.72. Stadsmedewerkers brengen de komende dagen vrijwilligers die zich willen inzetten in verbinding met de noden die er zijn. Op www.leuven.be/leuvenhelpt kunnen inwoners ook een kaartje downloaden om bij buren in de bus te steken en hen te helpen. Het call center (016/27.27.72) van de stad blijft ook de komende weken actief voor de inwoners met vragen naar informatie of hulp. Hulpvragen kunnen per mail naar leuven.helpt@leuven.be, informatieve vragen naar corona@leuven.be. Ondertussen is er ook een Engelstalige site voor de internationale Leuvenaars: https://www.leuven.be/helping.

