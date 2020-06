Leuvenaars genieten van zonovergoten dagje Bart Mertens

25 juni 2020

18u11 4

Tot 31 graden vandaag in Leuven en voor velen was dat het signaal om te genieten onder een stralend blauwe hemel. Op een terrasje op één van de Leuvense horeca-pleinen of met de kinderen in de speelfontein op het Herbert Hooverplein. Het zijn overigens niet enkel en alleen kinderen die genieten van de waterfontein op het plein. Sommigen kozen ook voor de echte verkoeling in de Vaart, al is dat niet bepaald legaal want zwemmen in de Vaart kan gevaarlijk zijn. Morgen overigens opnieuw een dagje puffen/genieten want het wordt opnieuw 30 graden, al zou de zon wel net iets minder kans krijgen door de wolken. In het weekend is het dan weer uit met de pret want dan zakt de temperatuur met minstens vijf graden. Het zou ook weer gaan regenen, zowel zaterdag als zondag, en dat is uiteraard slecht nieuws voor ons maar goed nieuws voor de natuur.



