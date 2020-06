Leuvenaars beslissen mee over Vaartkomoevers en ook Leuven Bad komt op tafel Bart Mertens

04 juni 2020

18u52 0 Leuven De voorbije jaren heeft de Vaartkom een metamorfose ondergaan. Van nieuwe en gerenoveerde gebouwen tot nieuwe parken…De stad Leuven wil van de Vaartkom, Havenkant en het Victor Broosplein een aangename plek maken waar ontmoeting centraal staat en een groep gelote Leuvenaars zal via een burgerjury mee beslissen over het definitieve ontwerp.

Enkele maanden geleden lanceerde de stad Leuven een oproep naar een ontwerpteam om de oevers van de Vaartkom opnieuw aan te leggen met aandacht voor het unieke karakter van de buurt, ontmoeting, groen en waterbeleving. Zowel de Noordoever als de Havenkant worden autoluw en het Victor Broosplein zal van gevel tot gevel lopen en dus groter worden. Kortom, samen met de Sluisstraat en het Sluispark zullen de oevers een aangename plek worden waar Leuvenaars kunnen genieten van groen en water. Vier teams werden geselecteerd om hun ontwerp verder uit te werken. Een jury –met een vertegenwoordiging van burgers- beslist uiteindelijk welk ontwerpteam de definitieve heraanleg van de vaartoevers voor zijn rekening mag nemen.

De publieke ruimte is belangrijk want het is bij uitstek een plaats voor mensen en het is dan ook evident dat ze mee mogen beslissen over het resultaat Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

“Voor de Vaartoevers gaan we voor het eerst met inwoners in de jury werken”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “De coronacrisis heeft het belang van aangename, kwalitatieve openbare ruimte de afgelopen maanden nog meer benadrukt. Een stad is immers meer dan gebouwen. De publieke ruimte is belangrijk want het is bij uitstek een plaats voor mensen en het is dan ook evident dat ze mee mogen beslissen over het resultaat.” Meer concreet krijgen 2.000 willekeurige Leuvenaars een brief om zich kandidaat te stellen voor de jury. Daaruit worden 14 inwoners geloot met aandacht voor een evenwichtige verdeling volgens leeftijd, gender en opleidingsniveau. Er zullen ook twee directe buurtbewoners van de Vaartkom in de jury zetelen. Naast de inwoners die in de jury zetelen zullen ook andere Leuvenaars hun mening kunnen geven via een online bevraging en op een publiek digitaal infomoment.

Leuven Bad

Rest er nog één vraag: komt Leuven Bad er nu of komt het openluchtzwembad in de Vaart er niet? “Dat wordt meegenomen in de ontwerpen en we zullen zien wat er uit de bus komt. Water, groen en minder verharding spelen een belangrijke rol. Hoe dat precies vertaald wordt in het ontwerp moeten we nog afwachten”, klinkt het. Nog dit: de burgerjury wordt op 25 juni geloot. Zij vergaderen een eerste keer in de loop van september samen met de experten. In april 2021 komen ze een tweede keer samen om te beslissen welk ontwerp het haalt. Tegen eind 2021 kan de bouwvergunning ingediend worden zodat in augustus 2022 de werkzaamheden kunnen beginnen.