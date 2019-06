Leuvenaar Yannick Thiry brengt twee albums tegelijk uit Bart Mertens

18 juni 2019

19u00 0 Leuven De Leuvense muzikant Yannick Thiry brengt tegelijk twee albums uit, nota bene in verschillende muzikale stijlen. De 35 jarige Leuvenaar, die in binnen-en buitenland bekend staat om zijn eigenzinnige beats, stond vorige zomer nog één van de grotere podia van Tomorrowland.

Eén van de aan populariteit winnende stromingen in het uitgaansleven is de ‘PsyTrance-muziek’ en laat dat nu net de specialiteit zijn van Yannick Thiry uit Leuven. De 35-jarige muzikant meent dat het tijd is om de psytrance-cultuur te erkennen en om de vooroordelen achterwege te laten. “We mogen een groot deel van onze jeugd niet onnodig marginaliseren”, klinkt het. “Evenementen verbieden of clubs sluiten, is het probleem verschuiven. En dit populaire muziekgenre bannen van de radio is op termijn commerciële zelfmoord.”

Goa

Straffe woorden maar Yannick Thiry is ook niet de minste. Al vijftien jaar lang slaagt hij er met zijn Scope-project in om dansvloeren in beweging te krijgen, van Tokyo tot in Moskou. “Na vijftien jaar brengen we met Scope op diverse bekende labels mijn debuut-album Care Noctem uit op het Indische Pralayah Records dat opereert vanuit de hoofdstad van de psytrance, met name Goa. Het andere album ‘Yannick Thiry Progressive Yoga’ is dan weer mijn zachte muzikale kant. Je kan dit album opzetten tijdens een etentje of in een trendy bar. Je kan de muziek best omschrijven als een yoga sessie met een beat eronder. Trance om tot rust bij te komen, zeg maar.”

Beide albums zijn verkrijgbaar via www.yannickthiry.com of www.scopeproject.com. De 50 eerste personen die Scope-Carpe Noctem bestellen via Bandcamp krijgen er gratis het andere album bij.