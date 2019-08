Leuvenaar Tom Helsen heeft zijn muze gevonden: “We zingen samen mijn 50ste song” Bart Mertens

30 augustus 2019

10u30 0 Leuven De 22-jarige Janne Blommaert is de uitverkoren zangeres die de Leuvense singer-songwriter Tom Helsen zocht via de sociale media voor een bijzonder duet. “Ik koos Janne uit meer dan 1.200 inzendingen en schreef speciaal voor haar het lied ‘If’. Dat is trouwens mijn 50ste song”, zegt Tom Helsen.

Een topzangeres vinden via de sociale media…dat was het doel van de Leuvense muzikant Tom Helsen. Voor zijn nieuwe album Seven wou de singer-songwriter één duet opnemen met een onbekende zangeres en die vond hij uiteindelijk in Janne Blommaert. “Er komen zeven liedjes op mijn album Seven”, vertelt Tom Helsen. “Voor één song zocht ik via de sociale media een onbekende engelenstem. Ik ben nu ongelofelijk trots om Janne Blommaert aan het publiek voor te stellen. Zij werd gekozen uit meer dan 1.200 inzendingen. 22 jaar jong en studente jazz/pop/zang aan het Conservatorium in Gent. Janne heeft al mijn verwachtingen overtroffen.”

Ik ben ongelofelijk trots om Janne Blommaert (22) aan het publiek voor te stellen. Ze werd gekozen uit meer dan 1.200 inzendingen Tom Helsen

Speciaal voor Janne schreef Tom Helsen het nummer ‘If’ dat uiteraard één van de blikvangers van het nieuwe album Seven zal worden. “Het is voor mij een bijzondere song”, gaat Tom Helsen verder. Uiteraard door de engelenstem van Janne maar ook omdat het mijn 50ste song is die wordt opgepikt door de radiozenders. Daar ben ik best wel fier op!” Nog dit: op 30 september stelt Tom Helsen zijn nieuwe plaat Seven voor in de Leuvense concertzaal Het Depot. “En Janne zal er uiteraard bij zijn om ‘If’ te zingen”, besluit Tom Helsen.