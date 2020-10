Leuvenaar Stefan Boonen genomineerd voor Boekenleeuw: “Taal is taal. Daar is ‘Veer’ het mooie bewijs van” Bart Mertens

05 oktober 2020

15u45 2 Leuven Zopas werden de nominaties voor de Boekenleeuw en Boekenpauw bekend gemaakt. Eén van de vier kanshebbers voor het mooiste kinderboek is ‘Veer (een dag in de kou)’ van de Leuvense schrijver Stefan Boonen met illustraties van Jan Van Lierde.

Leuvenaar Stefan Boonen leek aanvankelijk niet voorbestemd om een carrière als schrijver uit te bouwen. Zo werkte in het begin als houthakker en vervolgens een tijdje als begeleider in de jeugdzorg. Op een dag koos Stefan voor een nieuw bestaan als schrijver en het succes volgde al snel, inclusief meerdere vertalingen in het buitenland. Ondertussen is Boonen al twintig jaar kinderboekenschrijver. Van prentenboeken tot graphic novels maar ook romans voor kinderen. “Eerst en vooral moet een goede schrijver nieuwsgierig zijn. Je moet doorzetten en graag in je eentje werken. Je moet kunnen luisteren en kunnen zwijgen. Of de juiste vragen stellen. Je moet minstens 30 seconden je adem kunnen inhouden en wandelen met je handen op je rug. Het is ook belangrijk dat je houdt van taal en verhalen”, aldus Stefan Boonen over een bestaan als schrijver.

De Leuvenaar kreeg zopas goed nieuws want zijn boek ‘Veer (een dag in de kou)’ werd zopas genomineerd voor de Boekenleeuw en Boekenpauw. De jury is behoorlijk lovend over het boek. “Een boek van Stefan Boonen waar het taalplezier van de pagina’s spat”, aldus het juryverslag. “Het boek is ook fraai vormgegeven en dit prachtig geïllustreerde boek kon de jury bekoren vanwege zijn eenvoud en vanwege de soepelheid waarmee de zinnen van het blad springen. Taal is taal. Daar is ‘Veer’ het mooie bewijs van. In elk geval recht in de roos voor beginnende lezers en voorlezers allerhande. Een boek dat er op vele fronten uitspringt. Iets waar wij als jury blijgezind vrolijk van rondhuppelen, sommigen zouden dat zelfs dansen durven noemen.”

Of Stefan Boonen binnenkort ook kan huppelen en dansen van plezier bij het bekend maken van de winnaar van de Boekenleeuw en Boekenpauw valt nog af te wachten maar de Leuvenaar maakt zonder twijfel een goede kans.

www.stefanboonen.be