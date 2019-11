Leuvenaar Ruben Geleyns (27) verkozen in nationaal bestuur Jong CD&V Bart Mertens

19 november 2019

14u10 2 Leuven Jong CD&V heeft tien nationale bestuursleden gekozen. Leuvenaar Ruben Geleyns (27) kwam als één van de gekozenen uit de stembus. Sammy Mahdi werd dan weer herkozen als nationaal voorzitter van de jongerenvleugel van CD&V.

Zestien jonge christendemocraten streden de voorbije weken voor de stem van de CD&V-jongeren. De verkiezing van voorzitter Sammy Mahdi, de enige kandidaat om zichzelf op te volgen, was geen verrassing maar de strijd voor het Nationaal Bureau van de christendemocratische jongeren was spannender. Leuvenaar Ruben Geleyns, zoon van Leuvens schepen Johan Geleyns, was één van de tien kandidaten die de leden van Jong CD&V kon overtuigen. Met zijn verkiezing in het nationaal bureau van Jong CD&V treedt Ruben Geleyns in de voetsporen van onder meer Vlaams parlementslid Karin Brouwers en voormalig Leuvens schepen Erik Vanderheiden.

Er staan ons heel wat uitdagingen te wachten, voor onze jongeren maar ook voor onze partij Ruben Geleyns (CD&V)

“Tijdens deze interne campagne zijn we als kandidaten in alle provincies en in de hoofdstad gaan spreken. Zelf trok ik naar de leden met een boodschap rond een actief vrijwilligersbeleid en een visie op coaching en vorming voor onze jongeren”, reageert Ruben Geleyns. “Er staan ons heel wat uitdagingen te wachten, voor onze jongeren maar ook voor onze partij. De rol van de Jong CD&V zal belangrijk zijn en ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen met de nieuwe ploeg.”