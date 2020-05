Leuvenaar riskeert vijf jaar cel voor slagen, drugs en wapenbezit in de Kempen KAR

28 mei 2020

13u48 0 Leuven Het parket in Turnhout heeft een celstraf van 5 jaar gevorderd voor een man uit Leuven, die verdacht wordt van slagen en verwondingen, de uitgifte van vals geld, drugsbezit en inbreuken op de wapenwetgeving.

De Leuvenaar werd opgepakt na een uit de hand gelopen drugsdeal op 9 februari van dit jaar in Westerlo. De man trok gewapend met een springmes, pepperspray en een airsoftgun naar de afspraak. Er ontstond een discussie, omdat hij de cocaïne betaalde met vals geld. Tijdens het dispuut stak hij de drugshandelaar met het mes in de borststreek. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij, maar hij riskeert tegelijkertijd ook zelf een gevangenisstraf van twee jaar voor zijn handel in drugs. De rechter doet uitspraak op 10 juni.