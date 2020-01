Leuvenaar krijgt 10 jaar cel voor moordpoging op ex KAR

31 januari 2020

15u43 0 Leuven Een 47-jarige Leuvenaar is in de correctionele rechtbank van Verviers veroordeeld tot een celstraf van 10 jaar voor een moordpoging op zijn ex-partner vorige zomer in het Luikse Dison.

Het koppel ontmoette elkaar in 2016 tijdens een Somalisch feest in Brussel. Hun relatie was gekenmerkt door geweld en dwang door de beklaagde. Op het ogenblik van de feiten waren ze uit elkaar. Het slachtoffer verhuisde naar Dison terwijl de 47-jarige in Leuven bleef.

Op 3 juli 2019 ging de veertiger naar Dison om er met zijn ex te praten. Zij had hem eerder al verteld dat kennissen hem zouden kunnen aanvallen, reden waarom hij twee messen bij zich had. Hij bleek ook onder invloed te zijn. De man bleef bij zijn ex-partner aanbellen, omdat die weigerde de deur te openen. Toen ze haar woning verliet met haar twee kinderen, van wie een de beklaagde de vader is, werd ze door hem gewelddadig aangevallen. Hij had een eerste messteek uitgedeeld, maar het mes brak. Met het andere mes stak hij haar nog zeven keer, waarvan vier keer toen ze op de grond lag.

De vrouw lag drie dagen op intensieve zorgen. Zeven dagen na de aanval mocht ze het ziekenhuis verlaten. Ze verkeerde nooit in levensgevaar. Het parket had wel 12 jaar gevorderd voor poging tot moord.

De beklaagde betwistte de kwalificatie, maar de rechtbank ging daar niet op in.