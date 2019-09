Leuvenaar gestoken met schroevendraaier Bart Mertens

29 september 2019

12u00 0 Leuven De politie was afgelopen weekend zichtbaar aanwezig in het Leuvense uitgaansleven om problemen te voorkomen. Dat was nodig want enkele heethoofden kwamen uiteindelijk terecht in de cel. Eén Leuvenaar werd gestoken met een schroevendraaier bij een incident.

Na incidenten in de voorbije weken speelt de Leuvense politie kort op de bal om problemen in het uitgaansleven te voorkomen. Ook dit weekend konden de patrouilles erger voorkomen door zichtbaar aanwezig te zijn in het centrum. De politie kon enkele schermutselingen vroegtijdig afbreken en was telkens snel ter plaatse bij meldingen van overlast. Enkele heethoofden mochten uiteindelijk afkoelen in de politiecel. Zaterdagnacht ontstond er in de vroege uurtjes wel een vechtpartij waarbij een 22-jarige Leuvenaar gestoken werd met een schroevendraaier. De politie merkte het tumult en kwam meteen tussenbeide. De verdachte werd ingerekend en ter beschikking gesteld van het parket. Het slachtoffer werd overgebracht voor verzorging en mag normaal gezien vandaag nog het ziekenhuis verlaten.